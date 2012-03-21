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Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Мальорка
Спортинг - Мальорка: обзор матча 21 марта 2012
Спортинг
21.03.2012, среда, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
2 : 3
Завершен
Мальорка
38'
А. Колунга
66'
А. Ботиа
30'
Х. Карлос Нуньеш
46'
П. Орфила (АГ)
77'
А. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Мальорка
Желтая карточка
Р. Канелья
Желтая карточка
П. Бигас
Желтая карточка
Н. Касес
ГОЛ! 2:3!
А. Хименес
Пас отдал
Т. Хемед
Замена
Т. Хемед
️️️️
В. Касадесус
Желтая карточка
П. Сендрос
Замена
Т. Пина
️️️️
А. Альфаро
Замена
Кармело
️️️️
Ф. Менди
ГОЛ! 2:2!
А. Ботиа
Пас отдал
П. Орфила
Замена
П. Бигас
️️️️
П. Касерес
Желтая карточка
П. Касерес
Замена
А. Каштру
️️️️
А. Гальвез
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
О. Трехо
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
П. Орфила
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
ГОЛ! 1:1!
А. Колунга
Пас отдал
Н. Касес
ГОЛ! 0:1!
Х. Карлос Нуньеш
Пас отдал
Чико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Педро Орфила
ПЗ
10
Начо Касес
ЛВ
27
Адриан Колунга
ЦП
11
Альберто Лора
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
18
Давид Баррал
АП
22
Формос Менди
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Андре Каштру
АП
6
Кармело
АП
9
Мате Билич
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
15
Канелья
6
Гальвез
4
Ботиа
22
Орфила
27
Колунга
11
Лора
10
Касес
18
Баррал
8
Трехо
22
Менди
4-2-1-3
13
Ават
22
Сендрос
15
Чико
16
Нуньеш
15
Касерес
19
Марти
12
Тиссоне
20
Альфаро
20
Хименес
10
Нсуе
11
Касадесус
8
Трехо
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
8
Трехо
6
Гальвез
8
Каштру
8
Каштру
6
Гальвез
22
Менди
6
Кармело
6
Кармело
22
Менди
15
Касерес
6
Бигас
6
Бигас
15
Касерес
20
Альфаро
17
Пина
17
Пина
20
Альфаро
11
Касадесус
10
Хемед
10
Хемед
11
Касадесус
Остались в запасе
Спортинг
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
9
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
1
Хуан Калатайуд
ВР
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
9
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
9
Мате Билич
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
Главный тренер
Хавьер Клементе
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Спортинг - Мальорка
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
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Спортинг
1 : 2
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4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
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Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
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Кордоба
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ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
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Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Стадион:
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