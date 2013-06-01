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Диего Ифран
Статистика
Диего Ифран - статистика
Завершил карьеру
8 июня 1987 (39)
#21 | Нападающий
170 см | 61 кг
Уругвай
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Сосьедад
26
2
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Депортиво
0 : 1
01.06.2013
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
3 : 3
26.05.2013
Реал
71' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Севилья
1 : 2
18.05.2013
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
13.05.2013
Гранада
67' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Хетафе
2 : 1
06.05.2013
Реал Сосьедад
76' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
4 : 2
28.04.2013
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Осасуна
0 : 0
21.04.2013
Реал Сосьедад
82' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
0 : 2
14.04.2013
Реал Сосьедад
83' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
4 : 2
06.04.2013
Малага
85' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
2 : 2
31.03.2013
Реал Сосьедад
63' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
3 : 3
03.03.2013
Бетис
80' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
1 : 3
23.02.2013
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
17.02.2013
Леванте
76' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
03.02.2013
Мальорка
80' - 90'
88'
89'
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
1 : 1
26.01.2013
Реал Сосьедад
1' - 60'
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
19.01.2013
Барселона
74' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
13.01.2013
Депортиво
78' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Реал
4 : 3
06.01.2013
Реал Сосьедад
1' - 58'
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
21.12.2012
Севилья
1' - 86'
Испания. Примера, 16 тур
Гранада
0 : 0
15.12.2012
Реал Сосьедад
1' - 81'
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
08.12.2012
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
2 : 5
01.12.2012
Реал Сосьедад
1' - 78'
64'
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
24.11.2012
Осасуна
1' - 83'
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
4 : 0
20.11.2012
Райо Вальекано
1' - 74'
31, 61'
2'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
1 : 2
11.11.2012
Реал Сосьедад
1' - 80'
1'
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
04.11.2012
Эспаньол
80' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Вальядолид
2 : 2
30.10.2012
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
21.10.2012
Атлетико
84' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Бетис
2 : 0
06.10.2012
Реал Сосьедад
70' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
2 : 1
23.09.2012
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
16.09.2012
Сарагоса
85' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Мальорка
1 : 0
01.09.2012
Реал Сосьедад
79' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.08.2012
Сельта
Был в запасе
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