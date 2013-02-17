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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Леванте
Реал Сосьедад - Леванте: обзор матча 17 февраля 2013
Реал Сосьедад
17.02.2013, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
19'
К. Вела (П)
29'
Мичел (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Леванте
90'
+2
Желтая карточка
П. Диоп
86'
Желтая карточка
Вальдо
Желтая карточка
Р. Пардо
86'
79'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Мичел
Замена
Д. Ифран
️️️️
Г. Кастро
76'
Замена
И. Агиррече
️️️️
Х. Прието
70'
Замена
Р. Пардо
️️️️
М. Бергара
64'
60'
Замена
Хуанфран
️️️️
П. Риос
57'
Вторая желтая
Н. Карабелас
46'
Замена
П. Лопес
️️️️
К. Лелль
45'
Желтая карточка
В. Иборра
37'
Желтая карточка
Мичел
29'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Мичел
Желтая карточка
Г. Кастро
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Вела
19'
18'
Желтая карточка
Н. Карабелас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Мичел
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
23
Вальдо
ПВ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Леванте
26
Серхио Гарабато
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
9
Хосе Баркеро
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
4-4-2
1
Браво
19
Мартинес
26
Мартинес
3
Гонсалес
3
де ла Белья
5
Кастро
5
Бергара
14
Ильярраменди
10
Прието
7
Гризманн
10
Вела
4-1-2-2-1
1
Навас
22
Лелль
18
Бальестерос
26
Винтра
15
Карабелас
18
Диоп
10
Иборра
21
Мичел
23
Вальдо
16
Риос
9
Мартинс
5
Бергара
14
Пардо
14
Пардо
5
Бергара
5
Кастро
21
Ифран
21
Ифран
5
Кастро
10
Прието
9
Агиррече
9
Агиррече
10
Прието
21
Мичел
14
Гарсия
14
Гарсия
21
Мичел
16
Риос
12
Хуанфран
12
Хуанфран
16
Риос
22
Лелль
19
Лопес
19
Лопес
22
Лелль
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Леванте
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
26
Серхио Гарабато
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
9
Хосе Баркеро
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
Остались в запасе
26
Серхио Гарабато
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
9
Хосе Баркеро
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Реал Сосьедад - Леванте
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Реале Арена
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