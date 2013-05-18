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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал Сосьедад
Севилья - Реал Сосьедад: обзор матча 18 мая 2013
Севилья
18.05.2013, суббота, 23:59
Испания. Примера, 36 тур
1 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
10'
И. Ракитич
16'
И. Ракитич (АГ)
24'
И. Агиррече
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Реал Сосьедад
Желтая карточка
П. Бабакар Диавара
90'
88'
Замена
Х. Рос
️️️️
А. Ильярраменди
88'
Замена
Г. Кастро
️️️️
А. Гризманн
Замена
М. Стеванович
️️️️
Г. Медель
88'
80'
Замена
Д. Эстрада
️️️️
К. Вела
78'
Желтая карточка
Л. Кадамуро
Замена
Сисиньо
️️️️
Д. Перотти
66'
Желтая карточка
А. Морено
63'
Красная карточка
Х. Антонио Рейес
58'
55'
Желтая карточка
И. Агиррече
Желтая карточка
Ф. Наварро
42'
24'
ГОЛ! 1:2!
И. Агиррече
Пас отдал
К. Мартинес
19'
Желтая карточка
К. Вела
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
16'
16'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
И. Ракитич
ГОЛ! 1:0!
И. Ракитич
Пас отдал
Ж. Кондогбиа
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
10
Хави Рос
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
3-3-2-2
34
Бету
23
Коке
3
Наварро
16
Кала
5
Морено
17
Медель
16
Навас
19
Кондогбиа
11
Ракитич
21
Негредо
8
Перотти
4-3-3
1
Браво
23
Кадамуро
26
Мартинес
19
Мартинес
3
де ла Белья
5
Бергара
10
Прието
14
Ильярраменди
9
Агиррече
10
Вела
7
Гризманн
17
Медель
9
Стеванович
9
Стеванович
17
Медель
8
Перотти
11
Сисиньо
11
Сисиньо
8
Перотти
8
Перотти
90
Диавара
90
Диавара
8
Перотти
10
Вела
22
Эстрада
22
Эстрада
10
Вела
14
Ильярраменди
10
Рос
10
Рос
14
Ильярраменди
7
Гризманн
5
Кастро
5
Кастро
7
Гризманн
Остались в запасе
Севилья
Реал Сосьедад
25
Андрес Палоп
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Севилья - Реал Сосьедад
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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