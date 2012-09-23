Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Реал Сосьедад
Леванте - Реал Сосьедад: обзор матча 23 сентября 2012
Леванте
23.09.2012, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
70'
Х. Баркеро (П)
86'
О. Мартинс
23'
Д. Зурутуса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Реал Сосьедад
90'
+2
Желтая карточка
К. Вела
ГОЛ! 2:1!
О. Мартинс
Пас отдал
С. Бальестерос
86'
81'
Замена
Х. Рос
️️️️
А. Ильярраменди
76'
Замена
Х. Прието
️️️️
Д. Зурутуса
75'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
Замена
П. Риос
️️️️
Х.
70'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Баркеро
70'
69'
Желтая карточка
И. Мартинес
63'
Желтая карточка
Д. Эстрада
Желтая карточка
Д. Наварро
61'
Замена
Мичел
️️️️
Р. Гарсия
56'
Желтая карточка
Хуанфран
51'
46'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Х. Анхель
Замена
О. Мартинс
️️️️
В. Иборра
46'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Зурутуса
Пас отдал
Х. Анхель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
20
Хуанлу
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЛП
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Карлос Вела
ПП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
21
Мичел
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
4-1-1-3-1
78
Мунуа
12
Хуанфран
4
Наварро
18
Бальестерос
22
Лелль
18
Диоп
10
Иборра
20
Хуанлу
9
Баркеро
14
Гарсия
25
Эль-Жар
3-2-4-1
1
Браво
3
де ла Белья
26
Мартинес
3
Гонсалес
22
Эстрада
3
Анхель
10
Вела
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
5
Бергара
7
Гризманн
14
Гарсия
21
Мичел
21
Мичел
14
Гарсия
20
Хуанлу
16
Риос
16
Риос
20
Хуанлу
10
Иборра
9
Мартинс
9
Мартинс
10
Иборра
14
Ильярраменди
10
Рос
10
Рос
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
10
Прието
10
Прието
17
Зурутуса
3
Анхель
5
Кастро
5
Кастро
3
Анхель
Остались в запасе
Леванте
Реал Сосьедад
1
Кейлор Навас
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Леванте - Реал Сосьедад
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Новости команд
Все
Леванте
Реал Сосьедад
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+