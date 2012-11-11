Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Реал Сосьедад
Малага - Реал Сосьедад: обзор матча 11 ноября 2012
Малага
11.11.2012, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
37'
Х. Савиола
1'
К. Вела
59'
Х. Прието
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Реал Сосьедад
90'
+3
Замена
Д. Эстрада
️️️️
Р. Пардо
80'
Замена
И. Агиррече
️️️️
Д. Ифран
Замена
С. Фернандес
️️️️
Хоакин
73'
Желтая карточка
М. Итурра
71'
69'
Замена
Х. Анхель
️️️️
Г. Кастро
Желтая карточка
Велигтон
67'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Ф. Портильо
62'
59'
ГОЛ! 1:2!
Х. Прието
Желтая карточка
Ж. Тулалан
48'
Замена
М. Итурра
️️️️
Х. Гамес
46'
40'
Желтая карточка
К. Вела
ГОЛ! 1:1!
Х. Савиола
37'
Желтая карточка
Х. Гамес
33'
25'
Желтая карточка
И. Мартинес
1'
ГОЛ! 0:1!
К. Вела
Пас отдал
Д. Ифран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
22
Иско
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хоакин
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Реал Сосьедад
26
Энрике Ройо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
10
Хави Рос
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Кабальеро
23
Оньеву
3
Велигтон
20
Санчес
19
Элизеу
18
Гамес
28
Тулалан
20
Портильо
22
Иско
17
Хоакин
16
Савиола
4-4-2
13
Зубикараи
19
Мартинес
3
де ла Белья
3
Гонсалес
26
Мартинес
14
Пардо
14
Ильярраменди
10
Прието
5
Кастро
21
Ифран
10
Вела
18
Гамес
16
Итурра
16
Итурра
18
Гамес
17
Хоакин
30
Фернандес
30
Фернандес
17
Хоакин
20
Портильо
24
Санта Крус
24
Санта Крус
20
Портильо
5
Кастро
3
Анхель
3
Анхель
5
Кастро
14
Пардо
22
Эстрада
22
Эстрада
14
Пардо
21
Ифран
9
Агиррече
9
Агиррече
21
Ифран
Остались в запасе
Малага
Реал Сосьедад
13
Идрисс Камени
ВР
36
Ресио
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
17
Дуда
ЛВ
26
Энрике Ройо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
36
Ресио
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
26
Энрике Ройо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Малага - Реал Сосьедад
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Ла Росаледа
Новости команд
Все
Малага
Реал Сосьедад
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+