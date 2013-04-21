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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Реал Сосьедад
Осасуна - Реал Сосьедад: обзор матча 21 апреля 2013
Осасуна
21.04.2013, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 32 тур
0 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Реал Сосьедад
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
А. Сехудо
90'
Желтая карточка
Ойер
84'
82'
Замена
Д. Ифран
️️️️
К. Вела
Замена
Ф. Пуньяль
️️️️
Ф. Сильва
79'
Замена
Нино
️️️️
М. Де лас Куэвас
74'
68'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Г. Элустондо
44'
Желтая карточка
К. Вела
28'
Желтая карточка
Л. Кадамуро
Желтая карточка
Нано
23'
18'
Желтая карточка
А. Гризманн
Желтая карточка
Э. Арментерос
11'
10'
Желтая карточка
М. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
19
Нано
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
33
Франсиско Сильва
ОП
6
Ойер
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
8
Лоло
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
18
Мануэль
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Андрес
19
Нано
4
Фланьо
14
Аррибас
33
Сильва
6
Ойер
24
Лоэ
10
Де лас Куэвас
16
Сехудо
23
Арментерос
9
Сола
4-3-3
1
Браво
19
Мартинес
23
Кадамуро
26
Мартинес
3
Гонсалес
10
Прието
6
Элустондо
5
Бергара
7
Гризманн
9
Агиррече
10
Вела
33
Сильва
10
Пуньяль
10
Пуньяль
33
Сильва
16
Сехудо
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
16
Сехудо
10
Де лас Куэвас
11
Нино
11
Нино
10
Де лас Куэвас
6
Элустондо
5
Кастро
5
Кастро
6
Элустондо
10
Вела
21
Ифран
21
Ифран
10
Вела
Остались в запасе
Осасуна
Реал Сосьедад
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
8
Лоло
ЦП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Осасуна - Реал Сосьедад
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Эль Садар
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