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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Осасуна
Реал Сосьедад - Осасуна: обзор матча 24 ноября 2012
Реал Сосьедад
24.11.2012, суббота, 00:30
Испания. Примера, 13 тур
0 : 0
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Осасуна
86'
Замена
Д. Тимор
️️️️
Э. Арментерос
Замена
И. Агиррече
️️️️
Д. Ифран
83'
Замена
Р. Пардо
️️️️
Д. Зурутуса
74'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Х. Прието
70'
62'
Замена
Мануэль
️️️️
К. Сола
53'
Желтая карточка
Э. Арментерос
46'
Замена
Р. Лама
️️️️
А. Сехудо
44'
Желтая карточка
А. Аррибас
39'
Желтая карточка
К. Сола
Желтая карточка
А. де ла Белья
37'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
27'
Желтая карточка
М. Гонсалес
23'
7'
Желтая карточка
Нано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
19
Нано
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
6
Ойер
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
11
Сиси
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
14
Ролан Лама
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
6
Энтони Аннан
ЦП
8
Лоло
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
18
Мануэль
ЦФ
4-3-3
1
Браво
3
Гонсалес
3
де ла Белья
26
Мартинес
19
Мартинес
17
Зурутуса
10
Прието
14
Ильярраменди
10
Вела
21
Ифран
7
Гризманн
4-2-1-2-1
1
Андрес
2
Дамиа
14
Аррибас
4
Фланьо
19
Нано
6
Ойер
24
Лоэ
16
Сехудо
11
Сиси
23
Арментерос
9
Сола
17
Зурутуса
14
Пардо
14
Пардо
17
Зурутуса
10
Прието
5
Кастро
5
Кастро
10
Прието
21
Ифран
9
Агиррече
9
Агиррече
21
Ифран
9
Сола
18
Мануэль
18
Мануэль
9
Сола
23
Арментерос
24
Тимор
24
Тимор
23
Арментерос
16
Сехудо
14
Лама
14
Лама
16
Сехудо
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Осасуна
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
13
Асьер Риесго
ВР
6
Энтони Аннан
ЦП
8
Лоло
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
6
Энтони Аннан
ЦП
8
Лоло
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Реал Сосьедад - Осасуна
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
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