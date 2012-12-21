Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Севилья
Реал Сосьедад - Севилья: обзор матча 21 декабря 2012
Реал Сосьедад
21.12.2012, пятница, 01:00
Испания. Примера, 17 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
18'
К. Вела
69'
А. де ла Белья
49'
Г. Медель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Севилья
88'
Замена
А. Луна
️️️️
А. Ботиа
Замена
И. Агиррече
️️️️
Д. Ифран
86'
Замена
Г. Кастро
️️️️
К. Вела
84'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
82'
81'
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
Ману
80'
Желтая карточка
Ф. Наварро
76'
Желтая карточка
А. Ботиа
74'
Вторая желтая
Коке
71'
Желтая карточка
Коке
ГОЛ! 2:1!
А. де ла Белья
Пас отдал
К. Мартинес
69'
67'
Замена
Б. Рабельо
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
Р. Пардо
67'
49'
ГОЛ! 1:1!
Г. Медель
Пас отдал
Х. Навас
Желтая карточка
И. Мартинес
37'
23'
Желтая карточка
Э. Спахич
ГОЛ! 1:0!
К. Вела
Пас отдал
А. Гризманн
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Севилья
13
Диего Лопес
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Ману
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
10
Брайан Рабельо
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
4-3-3
1
Браво
3
Гонсалес
26
Мартинес
19
Мартинес
3
де ла Белья
10
Прието
14
Ильярраменди
14
Пардо
10
Вела
21
Ифран
7
Гризманн
3-3-2-1-1
13
Лопес
23
Коке
4
Спахич
4
Ботиа
16
Навас
17
Медель
3
Наварро
19
Рейес
19
Кондогбиа
7
Ману
21
Негредо
14
Пардо
17
Зурутуса
17
Зурутуса
14
Пардо
10
Вела
5
Кастро
5
Кастро
10
Вела
21
Ифран
9
Агиррече
9
Агиррече
21
Ифран
19
Рейес
10
Рабельо
10
Рабельо
19
Рейес
4
Ботиа
13
Луна
13
Луна
4
Ботиа
7
Ману
90
Диавара
90
Диавара
7
Ману
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Севилья
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
25
Андрес Палоп
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Реал Сосьедад - Севилья
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Реале Арена
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
Севилья
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+