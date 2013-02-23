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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал Сосьедад
Атлетик - Реал Сосьедад: обзор матча 23 февраля 2013
Атлетик
23.02.2013, суббота, 00:30
Испания. Примера, 25 тур
1 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
30'
И. Гомес
34'
А. Гризманн
67'
И. Агиррече
76'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Реал Сосьедад
88'
Замена
Р. Пардо
️️️️
А. Ильярраменди
Желтая карточка
И. Муньяин
84'
76'
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
Г. Кастро
76'
ГОЛ! 1:3!
К. Вела
Пас отдал
Д. Зурутуса
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Адурис
73'
68'
Замена
К. Вела
️️️️
И. Агиррече
67'
ГОЛ! 1:2!
И. Агиррече
Замена
И. Муньяин
️️️️
Й. Ортенече
64'
49'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
Желтая карточка
А. Итурраспе
45'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
38'
34'
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Г. Кастро
ГОЛ! 1:0!
И. Гомес
Пас отдал
Й. Ортенече
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
26
Игор Мартинес
АП
10
Икер Муньяин
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
3-2-3-2
1
Фернандес
51
Ираола
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
18
Ортенече
18
де Маркос
14
Сусаета
21
Эррера
8
Итурраспе
20
Адурис
11
Гомес
4-4-2
1
Браво
26
Мартинес
3
Гонсалес
19
Мартинес
3
де ла Белья
5
Кастро
14
Ильярраменди
5
Бергара
10
Прието
7
Гризманн
9
Агиррече
18
Ортенече
10
Муньяин
10
Муньяин
18
Ортенече
20
Адурис
12
Льоренте
12
Льоренте
20
Адурис
14
Ильярраменди
14
Пардо
14
Пардо
14
Ильярраменди
5
Кастро
17
Зурутуса
17
Зурутуса
5
Кастро
9
Агиррече
10
Вела
10
Вела
9
Агиррече
Остались в запасе
Атлетик
Реал Сосьедад
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
26
Игор Мартинес
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
26
Игор Мартинес
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Атлетик - Реал Сосьедад
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Сан Мамес
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