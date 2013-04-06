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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Малага
Реал Сосьедад - Малага: обзор матча 06 апреля 2013
Реал Сосьедад
06.04.2013, суббота, 18:00
Испания. Примера, 30 тур
4 : 2
Завершен
Малага
21'
К. Вела
24'
А. де ла Белья
30'
А. Гризманн
51'
И. Мартинес
43'
П. Моралес
70'
Р. Санта Крус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Малага
Замена
Д. Ифран
️️️️
А. Гризманн
85'
75'
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
И. Камачо
72'
Желтая карточка
С. Фернандес
70'
ГОЛ! 4:2!
Р. Санта Крус
Пас отдал
Антунеш
Замена
Д. Эстрада
️️️️
К. Вела
66'
64'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
П. Моралес
Желтая карточка
Р. Пардо
60'
58'
Замена
Дуда
️️️️
Ф. Портильо
Желтая карточка
А. де ла Белья
56'
ГОЛ! 4:1!
И. Мартинес
Пас отдал
Р. Пардо
51'
47'
Желтая карточка
И. Камачо
43'
ГОЛ! 3:1!
П. Моралес
Замена
Р. Пардо
️️️️
Д. Зурутуса
31'
ГОЛ! 3:0!
А. Гризманн
Пас отдал
И. Агиррече
30'
ГОЛ! 2:0!
А. де ла Белья
24'
ГОЛ! 1:0!
К. Вела
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ЦП
22
Иско
АП
12
Лукас Пиазон
АП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
4-3-3
1
Браво
19
Мартинес
3
Гонсалес
26
Мартинес
3
де ла Белья
17
Зурутуса
5
Бергара
14
Ильярраменди
10
Вела
7
Гризманн
9
Агиррече
4-3-2-1
13
Камени
14
Лугано
5
Антунеш
20
Санчес
3
Велигтон
16
Итурра
4
Камачо
77
Моралес
20
Портильо
30
Фернандес
24
Санта Крус
10
Вела
22
Эстрада
22
Эстрада
10
Вела
17
Зурутуса
14
Пардо
14
Пардо
17
Зурутуса
7
Гризманн
21
Ифран
21
Ифран
7
Гризманн
77
Моралес
12
Пиазон
12
Пиазон
77
Моралес
20
Портильо
17
Дуда
17
Дуда
20
Портильо
4
Камачо
10
Баптиста
10
Баптиста
4
Камачо
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Малага
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
22
Иско
АП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Реал Сосьедад - Малага
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Реале Арена
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