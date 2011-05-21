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Сандро Силва
Статистика
Сандро Силва - статистика
Завершил карьеру
29 апреля 1984 (42)
#84 | Полузащитник
186 см | 80 кг
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
24
0
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Малага
1 : 3
21.05.2011
Барселона
69' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
1 : 1
15.05.2011
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Малага
2 : 0
10.05.2011
Спортинг
69' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
0 : 3
07.05.2011
Малага
70' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Малага
0 : 0
10.04.2011
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
3 : 1
03.04.2011
Малага
75' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Малага
2 : 0
20.03.2011
Эспаньол
74' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
13.03.2011
Малага
67' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Малага
0 : 1
06.03.2011
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Реал
7 : 0
03.03.2011
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Малага
3 : 1
28.02.2011
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
1 : 1
20.02.2011
Малага
80' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Малага
2 : 2
13.02.2011
Хетафе
64' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
0 : 0
06.02.2011
Малага
71' - 90'
84'
Испания. Примера, 17 тур
Спортинг
1 : 2
02.01.2011
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Малага
0 : 3
19.12.2010
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эркулес
4 : 1
12.12.2010
Малага
1' - 90'
43'
Испания. Примера, 14 тур
Малага
4 : 1
05.12.2010
Расинг
1' - 61'
51'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
3 : 0
21.11.2010
Малага
1' - 70'
21'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
1 : 0
14.11.2010
Леванте
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 10 тур
Эспаньол
1 : 0
06.11.2010
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Малага
1 : 2
31.10.2010
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
3 : 0
24.10.2010
Малага
1' - 46'
Испания. Примера, 7 тур
Малага
1 : 4
16.10.2010
Реал
68' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Альмерия
1 : 1
03.10.2010
Малага
68' - 90'
80'
Испания. Примера, 5 тур
Малага
2 : 3
27.09.2010
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0 : 2
23.09.2010
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Малага
1 : 2
19.09.2010
Севилья
70' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Малага
1 : 3
28.08.2010
Валенсия
1' - 90'
15'
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