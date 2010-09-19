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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Севилья
Малага - Севилья: обзор матча 19 сентября 2010
Малага
19.09.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 2
Завершен
Севилья
14'
Х. Саломон Рондон
20'
А. Альфаро
45+2'
М. Касерес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Севилья
Замена
Ф. Кануте
️️️️
А. Негредо
Желтая карточка
Ромарик
Замена
Ромарик
️️️️
Л. Чигарини
Замена
Эдиньо
️️️️
Фернандо
Желтая карточка
Л. Акоста
Желтая карточка
Элизеу
Желтая карточка
Д. Перотти
Замена
С. Силва
️️️️
Апоньо
Замена
Л. Акоста
️️️️
А. Альфаро
Замена
️️️️
Хуанми
Желтая карточка
М. Дабо
Желтая карточка
Х. Гамес
Желтая карточка
Ж. Эскюде
+2
ГОЛ! 1:2!
М. Касерес
Пас отдал
Т. Гуаренте
Желтая карточка
Л. Чигарини
20'
ГОЛ! 1:1!
А. Альфаро
Пас отдал
Д. Перотти
ГОЛ! 1:0!
Х. Саломон Рондон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Родриго Галатто
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
7
Хуанми
ЛВ
8
Фернандо
ЦП
32
Апоньо
ЦП
19
Элизеу
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛВ
16
Дидье Зокора
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
АП
20
Алехандро Альфаро
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
36
Эдиньо
ЦП
84
Сандро Силва
ЦП
14
Набиль Баха
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
4
Алексис
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
4-3-2-1
13
Галатто
8
Мтилига
3
Велигтон
13
Стадсгаард
18
Гамес
8
Фернандо
32
Апоньо
19
Элизеу
7
Хуанми
0
Овусу-Абейе
23
Рондон
4-2-3-1
25
Палоп
35
Дабо
14
Эскюде
4
Касерес
3
Наварро
16
Зокора
8
Чигарини
20
Альфаро
17
Гуаренте
8
Перотти
21
Негредо
8
Фернандо
36
Эдиньо
36
Эдиньо
8
Фернандо
32
Апоньо
84
Силва
84
Силва
32
Апоньо
8
Чигарини
5
Ромарик
5
Ромарик
8
Чигарини
20
Альфаро
9
Акоста
9
Акоста
20
Альфаро
21
Негредо
11
Кануте
11
Кануте
21
Негредо
Остались в запасе
Малага
Севилья
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
14
Набиль Баха
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
13
Хави Варас
ВР
4
Алексис
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
Главный тренер
Антонио Альварес
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
14
Набиль Баха
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
4
Алексис
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
Главный тренер
Антонио Альварес
Статистика матча Малага - Севилья
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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