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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Малага
Реал Сосьедад - Малага: обзор матча 13 марта 2011
Реал Сосьедад
13.03.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 28 тур
0 : 2
Завершен
Малага
25'
Дуда
58'
Х. Саломон Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Малага
Замена
К. Овусу-Абейе
️️️️
С. Фернандес
Замена
И. Агиррече
️️️️
М. Аранбуру
Замена
Э. Мареска
️️️️
Дуда
Желтая карточка
В. Кабальеро
Замена
С. Силва
️️️️
Ф. Портильо
Замена
Г. Элустондо
️️️️
Д. Ривас
Замена
Д. Сарпонг
️️️️
Д. Зурутуса
Желтая карточка
Велигтон
ГОЛ! 0:2!
Х. Саломон Рондон
Желтая карточка
Д. Эстрада
ГОЛ! 0:1!
Дуда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
19
Диего Ривас
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
32
Апоньо
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
82
Хавьер Малагуэньо
ЦЗ
84
Сандро Силва
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
4-4-2
1
Браво
3
де ла Белья
15
Ансотеги
3
Гонсалес
22
Эстрада
17
Зурутуса
19
Ривас
11
Аранбуру
10
Прието
23
Тамудо
7
Гризманн
4-2-3-1
13
Кабальеро
20
Гаспар
3
Велигтон
13
Стадсгаард
19
Элизеу
36
Ресио
32
Апоньо
30
Фернандес
20
Портильо
17
Дуда
23
Рондон
17
Зурутуса
8
Сарпонг
8
Сарпонг
17
Зурутуса
19
Ривас
6
Элустондо
6
Элустондо
19
Ривас
11
Аранбуру
9
Агиррече
9
Агиррече
11
Аранбуру
20
Портильо
84
Силва
84
Силва
20
Портильо
17
Дуда
16
Мареска
16
Мареска
17
Дуда
30
Фернандес
0
Овусу-Абейе
0
Овусу-Абейе
30
Фернандес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Малага
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
82
Хавьер Малагуэньо
ЦЗ
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Остались в запасе
82
Хавьер Малагуэньо
ЦЗ
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Реал Сосьедад - Малага
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Реале Арена
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