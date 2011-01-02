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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Малага
Спортинг - Малага: обзор матча 02 января 2011
Спортинг
02.01.2011, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 2
Завершен
Малага
42'
Д. Кастро (П)
45'
Велигтон
59'
Апоньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Малага
Желтая карточка
М. Билич
Замена
Фернандо
️️️️
Элизеу
Желтая карточка
М. Де лас Куэвас
Замена
Н. Баха
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
Ф. Портильо
️️️️
К. Овусу-Абейе
Желтая карточка
А. Ботиа
Замена
Н. Ново
️️️️
С. Эгурен
Замена
М. Билич
️️️️
Кармело
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Апоньо
Желтая карточка
И. Куэльяр
Желтая карточка
С. Эгурен
ГОЛ! 1:1!
Велигтон
Пас отдал
Дуда
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Кастро
Желтая карточка
Элизеу
Желтая карточка
П. Мтилига
Желтая карточка
К. Стадсгаард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
6
Кармело
АП
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
32
Апоньо
ЦП
36
Ресио
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
18
Луис Моран
ПВ
10
Начо Ново
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
Малага
13
Родриго Галатто
ВР
24
Элдер Росарио
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
84
Сандро Силва
ЦП
8
Фернандо
ЦП
14
Набиль Баха
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
4-3-2-1
25
Куэльяр
3
Анхель
15
Арнолен
4
Ботиа
11
Лора
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
9
Эгурен
17
Кастро
6
Кармело
10
Сангой
3-2-2-2-1
0
Арнау
8
Мтилига
3
Велигтон
13
Стадсгаард
18
Гамес
19
Элизеу
32
Апоньо
36
Ресио
0
Овусу-Абейе
17
Дуда
23
Рондон
9
Эгурен
10
Ново
10
Ново
9
Эгурен
6
Кармело
9
Билич
9
Билич
6
Кармело
19
Элизеу
8
Фернандо
8
Фернандо
19
Элизеу
23
Рондон
14
Баха
14
Баха
23
Рондон
0
Овусу-Абейе
20
Портильо
20
Портильо
0
Овусу-Абейе
Остались в запасе
Спортинг
Малага
25
Хуан Пабло
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
18
Луис Моран
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
13
Родриго Галатто
ВР
24
Элдер Росарио
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
84
Сандро Силва
ЦП
Остались в запасе
25
Хуан Пабло
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
18
Луис Моран
ПВ
Остались в запасе
13
Родриго Галатто
ВР
24
Элдер Росарио
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
84
Сандро Силва
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Спортинг - Малага
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Эль Молинон
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