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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Вильярреал
Малага - Вильярреал: обзор матча 27 сентября 2010
Малага
27.09.2010, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 3
Завершен
Вильярреал
4'
Элизеу
29'
Х. Саломон Рондон
21'
С. Касорла
24'
Д. Росси
33'
С. Касорла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Вильярреал
Замена
Гонсало
️️️️
Б. Валеро
Замена
Хуанми
️️️️
П. Мтилига
Замена
М. Рубен
️️️️
Нилмар
Желтая карточка
М. Мусаккио
Замена
Кани
️️️️
Д. Росси
Замена
С. Фернандес
️️️️
И. Гонсалес
Желтая карточка
М.
Замена
М.
️️️️
Апоньо
Желтая карточка
Д. Росси
Красная карточка
Элизеу
Желтая карточка
К. Марчена
Желтая карточка
Нилмар
ГОЛ! 2:3!
С. Касорла
ГОЛ! 2:2!
Х. Саломон Рондон
ГОЛ! 1:2!
Д. Росси
ГОЛ! 1:1!
С. Касорла
ГОЛ! 1:0!
Элизеу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
23
Рубен
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
19
Элизеу
ЛЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
8
Фернандо
ЦП
32
Апоньо
ЦП
84
Сандро Силва
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
7
Нилмар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
24
Хуанито
ЦП
14
Набиль Баха
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
8
Кани
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Рубен
88
Гонсалес
13
Стадсгаард
3
Велигтон
19
Элизеу
8
Мтилига
8
Фернандо
32
Апоньо
84
Силва
0
Овусу-Абейе
23
Рондон
4-4-2
13
Лопес
6
Лопес
37
Мусаккио
24
Марчена
6
Капдевила
21
Бруно
8
Касорла
19
Сенна
6
Валеро
25
Росси
7
Нилмар
32
Апоньо
0
Ману
0
Ману
32
Апоньо
88
Гонсалес
30
Фернандес
30
Фернандес
88
Гонсалес
8
Мтилига
7
Хуанми
7
Хуанми
8
Мтилига
6
Валеро
2
Гонсало
2
Гонсало
6
Валеро
25
Росси
8
Кани
8
Кани
25
Росси
7
Нилмар
15
Рубен
15
Рубен
7
Нилмар
Остались в запасе
Малага
Вильярреал
0
Франсеск Арнау
ВР
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
24
Хуанито
ЦП
14
Набиль Баха
АП
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
17
Жози Алтидор
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
24
Хуанито
ЦП
14
Набиль Баха
АП
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
17
Жози Алтидор
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Малага - Вильярреал
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Ла Росаледа
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