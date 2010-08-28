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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Валенсия
Малага - Валенсия: обзор матча 28 августа 2010
Малага
28.08.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 3
Завершен
Валенсия
44'
С. Фернандес
9'
А. Адурис
70'
Хоакин
74'
Хоакин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Валенсия
Замена
Эдиньо
️️️️
С. Фернандес
Замена
Т. Коста
️️️️
Х. Мата
Замена
Хуанми
️️️️
Элизеу
ГОЛ! 1:3!
Хоакин
Пас отдал
А. Адурис
Замена
Ж. Альба
️️️️
Ж. Матье
ГОЛ! 1:2!
Хоакин
Замена
Апоньо
️️️️
Фернандо
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Висенте
Желтая карточка
С. Санчес
ГОЛ! 1:1!
С. Фернандес
Желтая карточка
Х. Мата
Желтая карточка
Д. Наварро
Желтая карточка
Э. Банега
Желтая карточка
Д. Альбельда
Желтая карточка
М.
16'
Желтая карточка
С. Силва
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Адурис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
0
Квинси Овусу-Абейе
ЛП
8
Фернандо
ЦП
84
Сандро Силва
ЦП
19
Элизеу
ПП
30
Себастьян Фернандес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
6
Давид Альбельда
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Малага
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
36
Эдиньо
ЦП
24
Хуанито
ЦП
32
Апоньо
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
5
Альберт Луке
ЦФ
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
4-4-2
0
Арнау
0
Ману
3
Велигтон
88
Гонсалес
18
Гамес
0
Овусу-Абейе
8
Фернандо
84
Силва
19
Элизеу
23
Рондон
30
Фернандес
4-2-3-1
1
Санчес
23
Мигел
20
Кошта
4
Наварро
22
Матье
6
Альбельда
11
Банега
17
Хоакин
64
Мата
14
Висенте
20
Адурис
30
Фернандес
36
Эдиньо
36
Эдиньо
30
Фернандес
8
Фернандо
32
Апоньо
32
Апоньо
8
Фернандо
19
Элизеу
7
Хуанми
7
Хуанми
19
Элизеу
22
Матье
18
Альба
18
Альба
22
Матье
64
Мата
8
Коста
8
Коста
64
Мата
14
Висенте
19
Эрнандес
19
Эрнандес
14
Висенте
Остались в запасе
Малага
Валенсия
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
24
Хуанито
ЦП
5
Альберт Луке
ЦФ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
24
Хуанито
ЦП
5
Альберт Луке
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Малага - Валенсия
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
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