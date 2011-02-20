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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Малага
Вильярреал - Малага: обзор матча 20 февраля 2011
Вильярреал
20.02.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 1
Завершен
Малага
36'
М. Рубен
82'
С. Фернандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Малага
ГОЛ! 1:1!
С. Фернандес
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
Замена
С. Силва
️️️️
Апоньо
Замена
С. Касорла
️️️️
М. Рубен
Замена
Хуанми
️️️️
И. Камачо
ГОЛ! 1:0!
М. Рубен
Желтая карточка
Бруно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
25
Джузеппе Росси
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ЦП
7
Нилмар
ПВ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
32
Апоньо
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
36
Ресио
ЦП
30
Себастьян Фернандес
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Вильярреал
13
Диего Мариньо
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
16
Маркос Гульон
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
23
Ники-Билле Нильсен
ЦФ
Малага
0
Ману
ЛЗ
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
0
Омар
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
84
Сандро Силва
ЦП
8
Фернандо
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
4-3-2-1
13
Лопес
6
Капдевила
2
Гонсало
24
Марчена
2
Гаспар
6
Валеро
21
Бруно
8
Кани
25
Росси
7
Нилмар
15
Рубен
4-2-3-1
13
Кабальеро
20
Гаспар
3
Велигтон
2
Демичелис
19
Элизеу
4
Камачо
36
Ресио
20
Портильо
30
Фернандес
32
Апоньо
23
Рондон
15
Рубен
8
Касорла
8
Касорла
15
Рубен
32
Апоньо
84
Силва
84
Силва
32
Апоньо
4
Камачо
7
Хуанми
7
Хуанми
4
Камачо
Остались в запасе
Вильярреал
Малага
23
Ники-Билле Нильсен
ЦФ
13
Диего Мариньо
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
16
Маркос Гульон
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
0
Омар
ЦЗ
0
Ману
ЛЗ
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
8
Фернандо
ЦП
Остались в запасе
23
Ники-Билле Нильсен
ЦФ
13
Диего Мариньо
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
16
Маркос Гульон
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
Остались в запасе
0
Омар
ЦЗ
0
Ману
ЛЗ
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
8
Фернандо
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Вильярреал - Малага
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 18:55 (прямая)
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