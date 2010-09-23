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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Малага
Хетафе - Малага: обзор матча 23 сентября 2010
Хетафе
23.09.2010, четверг, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 2
Завершен
Малага
54'
Х. Саломон Рондон
62'
Апоньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Малага
Замена
С. Фернандес
️️️️
Элизеу
Желтая карточка
Хуанми
Замена
Хуанми
️️️️
К. Овусу-Абейе
Замена
Э. Гомес Рамос
️️️️
Апоньо
Вторая желтая
Х. Гамес
Замена
В. Санчес
️️️️
Д. Парехо
Замена
П. Риос
️️️️
Х. Арисменди
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Апоньо
Замена
️️️️
Ф. Каскеро
ГОЛ! 0:1!
Х. Саломон Рондон
Желтая карточка
Д. Парехо
Желтая карточка
Р.
Желтая карточка
П. Мтилига
Желтая карточка
Х. Гамес
15'
Желтая карточка
К. Стадсгаард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
7
Ману
АП
27
Адриан Колунга
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Малага
13
Роберто
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Фернандо
ЦП
84
Сандро Силва
ЦП
32
Апоньо
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Хетафе
31
Гонсало
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
8
Борха
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
36
Эдиньо
ЦП
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
4-3-1-2
13
Кодина
2
Мане
6
Диас
23
Торрес
3
Рафа
10
Парехо
18
Боатенг
22
Каскеро
7
Ману
14
Арисменди
27
Колунга
3-2-3-1-1
13
Роберто
19
Элизеу
3
Велигтон
13
Стадсгаард
18
Гамес
8
Мтилига
8
Фернандо
84
Силва
32
Апоньо
0
Овусу-Абейе
23
Рондон
10
Парехо
4
Санчес
4
Санчес
10
Парехо
14
Арисменди
16
Риос
16
Риос
14
Арисменди
32
Апоньо
28
Рамос
28
Рамос
32
Апоньо
19
Элизеу
30
Фернандес
30
Фернандес
19
Элизеу
0
Овусу-Абейе
7
Хуанми
7
Хуанми
0
Овусу-Абейе
Остались в запасе
Хетафе
Малага
31
Гонсало
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
8
Борха
ЦП
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
36
Эдиньо
ЦП
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
Остались в запасе
31
Гонсало
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
8
Борха
ЦП
20
Мику
ЦФ
Остались в запасе
36
Эдиньо
ЦП
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Хетафе - Малага
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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