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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Спортинг
Малага - Спортинг: обзор матча 10 мая 2011
Малага
10.05.2011, вторник, 23:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 0
Завершен
Спортинг
10'
Ж. Баптиста
68'
Элизеу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Спортинг
Замена
Э. Мареска
️️️️
Дуда
Замена
Н. Ново
️️️️
Л. Моран
Замена
С. Силва
️️️️
Апоньо
ГОЛ! 2:0!
Элизеу
Пас отдал
С. Фернандес
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
С. Эгурен
Желтая карточка
Г. Арнолен
Желтая карточка
Дуда
Замена
Д. Баррал
️️️️
Г. Сангой
Замена
Ресио
️️️️
Х. Саломон Рондон
Желтая карточка
И. Камачо
ГОЛ! 1:0!
Ж. Баптиста
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
32
Апоньо
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
8
Андре Каштру
АП
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
36
Ресио
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
84
Сандро Силва
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Спортинг
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
6
Кармело
АП
10
Начо Ново
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
4-2-2-2
13
Кабальеро
19
Элизеу
2
Демичелис
13
Стадсгаард
18
Гамес
32
Апоньо
4
Камачо
17
Дуда
30
Фернандес
10
Баптиста
23
Рондон
4-1-3-2
25
Хуан Пабло
11
Лора
15
Арнолен
15
Канелья
5
Хорхе
9
Эгурен
18
Моран
8
Каштру
7
Айосе
10
Сангой
9
Билич
23
Рондон
36
Ресио
36
Ресио
23
Рондон
17
Дуда
16
Мареска
16
Мареска
17
Дуда
32
Апоньо
84
Силва
84
Силва
32
Апоньо
9
Эгурен
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
9
Эгурен
18
Моран
10
Ново
10
Ново
18
Моран
10
Сангой
18
Баррал
18
Баррал
10
Сангой
Остались в запасе
Малага
Спортинг
0
Франсеск Арнау
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
7
Хуанми
ЦФ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
6
Кармело
АП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
6
Кармело
АП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Малага - Спортинг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Ла Росаледа
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