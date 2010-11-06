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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Малага
Эспаньол - Малага: обзор матча 06 ноября 2010
Эспаньол
06.11.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 10 тур
1 : 0
Завершен
Малага
2'
Х. Маркес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Малага
Замена
И. Алонсо
️️️️
П. Освальдо
Замена
Эдиньо
️️️️
Н. Баха
Замена
Ф. Портильо
️️️️
С. Фернандес
Замена
М. Молина
️️️️
Х. Маркес
Желтая карточка
Элизеу
Замена
С. Гарсия
️️️️
Л. Гарсия
Желтая карточка
Н. Баха
Замена
К. Овусу-Абейе
️️️️
Хуанми
Желтая карточка
Апоньо
Желтая карточка
Д. Вила
Желтая карточка
Х. Форлин
15'
ГОЛ! 1:0!
Х. Маркес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
84
Сандро Силва
ЦП
32
Апоньо
ЦП
14
Набиль Баха
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
29
Мануэль Молина
ЦЗ
24
Иван Алонсо
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Малага
13
Родриго Галатто
ВР
82
Хавьер Малагуэньо
ЦЗ
36
Эдиньо
ЦП
8
Фернандо
ЦП
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
4-2-2-2
13
Камени
12
Вила
18
Форлин
5
Амат
4
Руис
21
Лопес
10
Хави Маркес
25
Верду
10
Луис Гарсия
10
Освальдо
7
Кальехон
3-2-2-2-1
0
Арнау
19
Элизеу
13
Стадсгаард
3
Велигтон
18
Гамес
8
Мтилига
84
Силва
32
Апоньо
30
Фернандес
14
Баха
7
Хуанми
10
Хави Маркес
29
Молина
29
Молина
10
Хави Маркес
10
Освальдо
24
Алонсо
24
Алонсо
10
Освальдо
10
Луис Гарсия
9
Гарсия
9
Гарсия
10
Луис Гарсия
14
Баха
36
Эдиньо
36
Эдиньо
14
Баха
7
Хуанми
0
Овусу-Абейе
0
Овусу-Абейе
7
Хуанми
30
Фернандес
20
Портильо
20
Портильо
30
Фернандес
Остались в запасе
Эспаньол
Малага
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
82
Хавьер Малагуэньо
ЦЗ
13
Родриго Галатто
ВР
8
Фернандо
ЦП
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Остались в запасе
82
Хавьер Малагуэньо
ЦЗ
13
Родриго Галатто
ВР
8
Фернандо
ЦП
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Эспаньол - Малага
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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