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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Хетафе
Малага - Хетафе: обзор матча 13 февраля 2011
Малага
13.02.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 23 тур
2 : 2
Завершен
Хетафе
80'
Ж. Баптиста (П)
90+5'
Х. Саломон Рондон
8'
Мику
24'
А. Колунга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Хетафе
ГОЛ! 2:2!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
С. Фернандес
+5
+3
Желтая карточка
О. Устари
Замена
Д. Парехо
️️️️
Х. Гавилан
Замена
В. Санчес
️️️️
П. Риос
Желтая карточка
И. Маркано
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ж. Баптиста
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Мику
Желтая карточка
М. Торрес
Замена
С. Силва
️️️️
И. Камачо
Желтая карточка
П. Риос
Замена
С. Фернандес
️️️️
Фернандо
Желтая карточка
М. Демичелис
+5
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Э. Мареска
Желтая карточка
Ресио
ГОЛ! 0:2!
А. Колунга
Пас отдал
Х. Гавилан
ГОЛ! 0:1!
Мику
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
8
Фернандо
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
36
Ресио
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Франциско Каскеро
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Малага
13
Родриго Галатто
ВР
0
Ману
ЛЗ
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
84
Сандро Силва
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
8
Борха
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
4-4-2
0
Арнау
19
Элизеу
3
Велигтон
2
Демичелис
20
Гаспар
8
Фернандо
36
Ресио
16
Мареска
4
Камачо
10
Баптиста
23
Рондон
4-3-1-2
19
Устари
6
Диас
5
Маркано
23
Торрес
2
Мане
22
Каскеро
18
Боатенг
14
Гавилан
16
Риос
20
Мику
27
Колунга
4
Камачо
84
Силва
84
Силва
4
Камачо
8
Фернандо
30
Фернандес
30
Фернандес
8
Фернандо
16
Мареска
20
Портильо
20
Портильо
16
Мареска
14
Гавилан
10
Парехо
10
Парехо
14
Гавилан
16
Риос
4
Санчес
4
Санчес
16
Риос
20
Мику
25
Альбин
25
Альбин
20
Мику
Остались в запасе
Малага
Хетафе
13
Родриго Галатто
ВР
0
Ману
ЛЗ
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
7
Хуанми
ЦФ
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
8
Борха
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
13
Родриго Галатто
ВР
0
Ману
ЛЗ
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
8
Борха
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Малага - Хетафе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Ла Росаледа
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