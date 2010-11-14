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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Леванте
Малага - Леванте: обзор матча 14 ноября 2010
Малага
14.11.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
64'
Элизеу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Леванте
Желтая карточка
Вальдо
Желтая карточка
Элизеу
Желтая карточка
Апоньо
Замена
Фернандо
️️️️
Ф. Портильо
Замена
Р. Суарес
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Г. Ларреа
Замена
К. Стуани
️️️️
Г. Серхио
Замена
Хиско
️️️️
Х.
Желтая карточка
Ф. Кайседо
ГОЛ! 1:0!
Элизеу
Пас отдал
Апоньо
Желтая карточка
Хуанфран
Замена
К. Овусу-Абейе
️️️️
Н. Баха
Замена
Эдиньо
️️️️
С. Фернандес
Желтая карточка
С. Силва
11'
Желтая карточка
Х.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
84
Сандро Силва
ЦП
32
Апоньо
ЦП
14
Набиль Баха
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
33
Горка Ларреа
ЦП
14
Мигель Пальярдо
ЦП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
23
Вальдо
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Малага
13
Родриго Галатто
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Эдиньо
ЦП
8
Фернандо
ЦП
36
Ресио
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
22
Мигель Робусте
ЦЗ
2
Давид Серра
ПЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
21
Рубен Суарес
АП
28
Хиско
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
3-2-2-3
0
Арнау
19
Элизеу
13
Стадсгаард
3
Велигтон
8
Мтилига
18
Гамес
84
Силва
32
Апоньо
20
Портильо
14
Баха
30
Фернандес
4-3-2-1
1
Рейна
18
Вента
3
Нано
18
Бальестерос
12
Хуанфран
33
Ларреа
14
Пальярдо
16
Серхио
23
Вальдо
20
Хуанлу
10
Кайседо
30
Фернандес
36
Эдиньо
36
Эдиньо
30
Фернандес
20
Портильо
8
Фернандо
8
Фернандо
20
Портильо
14
Баха
0
Овусу-Абейе
0
Овусу-Абейе
14
Баха
10
Кайседо
21
Суарес
21
Суарес
10
Кайседо
20
Хуанлу
28
Хиско
28
Хиско
20
Хуанлу
16
Серхио
7
Стуани
7
Стуани
16
Серхио
Остались в запасе
Малага
Леванте
13
Родриго Галатто
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
36
Ресио
ЦП
17
Дуда
ЛВ
78
Густаво Мунуа
ВР
22
Мигель Робусте
ЦЗ
2
Давид Серра
ПЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Родриго Галатто
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
36
Ресио
ЦП
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
22
Мигель Робусте
ЦЗ
2
Давид Серра
ПЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Малага - Леванте
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Ла Росаледа
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