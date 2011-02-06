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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Малага
Севилья - Малага: обзор матча 06 февраля 2011
Севилья
06.02.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 22 тур
0 : 0
Завершен
Малага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Малага
Желтая карточка
Ф. Наварро
+1
Желтая карточка
Элизеу
Желтая карточка
Ф. Арнау
Желтая карточка
С. Силва
Замена
С. Фернандес
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
А. Негредо
️️️️
Л. Фабиано
Замена
С. Силва
️️️️
Э. Мареска
Замена
Ф. Кануте
️️️️
Ромарик
Желтая карточка
Ромарик
Желтая карточка
М. Гаспар
Желтая карточка
С. Санчес
Желтая карточка
Д. Зокора
19'
Замена
Ф. Арнау
️️️️
С. Асенхо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Ромарик
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Малага
1
Серхио Асенхо
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
8
Фернандо
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
36
Ресио
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
17
Гари Медель
ОП
9
Лаутаро Акоста
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
82
Хавьер Малагуэньо
ЦЗ
84
Сандро Силва
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
3-2-3-2
25
Палоп
17
Фасио
4
Алексис
20
Санчес
3
Наварро
16
Навас
5
Ромарик
16
Зокора
11
Ракитич
9
Фабиано
8
Перотти
4-4-2
1
Асенхо
20
Гаспар
2
Демичелис
3
Велигтон
19
Элизеу
8
Фернандо
4
Камачо
36
Ресио
16
Мареска
23
Рондон
10
Баптиста
9
Фабиано
21
Негредо
21
Негредо
9
Фабиано
5
Ромарик
11
Кануте
11
Кануте
5
Ромарик
1
Асенхо
0
Арнау
0
Арнау
1
Асенхо
16
Мареска
84
Силва
84
Силва
16
Мареска
23
Рондон
30
Фернандес
30
Фернандес
23
Рондон
Остались в запасе
Севилья
Малага
13
Хави Варас
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
17
Гари Медель
ОП
9
Лаутаро Акоста
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
82
Хавьер Малагуэньо
ЦЗ
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
17
Гари Медель
ОП
9
Лаутаро Акоста
АП
Остались в запасе
82
Хавьер Малагуэньо
ЦЗ
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Севилья - Малага
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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