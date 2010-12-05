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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Расинг
Малага - Расинг: обзор матча 05 декабря 2010
Малага
05.12.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 14 тур
4 : 1
Завершен
Расинг
28'
Элизеу
43'
Ресио
52'
Х. Саломон Рондон
54'
Х. Саломон Рондон
45'
М. Розенберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Расинг
Замена
Хуанми
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
Фернандо
️️️️
Дуда
Замена
Ариэль
️️️️
М. Розенберг
Замена
А. Гонсалес
️️️️
П. Диоп
Замена
И. Боладо
️️️️
Ф. Перес
Замена
И. Гонсалес
️️️️
С. Силва
ГОЛ! 4:1!
Х. Саломон Рондон
ГОЛ! 3:1!
Х. Саломон Рондон
Желтая карточка
С. Силва
ГОЛ! 2:1!
М. Розенберг
ГОЛ! 2:0!
Ресио
ГОЛ! 1:0!
Элизеу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
23
Рубен
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
84
Сандро Силва
ЦП
36
Ресио
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Колса
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
10
Педро Мунитис
ПВ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
8
Фернандо
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
24
Вальдо Понсе
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
20
Иван Боладо
ЦФ
24
Ариэль
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Рубен
19
Элизеу
3
Велигтон
13
Стадсгаард
8
Мтилига
18
Гамес
84
Силва
36
Ресио
17
Дуда
30
Фернандес
23
Рондон
4-1-2-2-1
25
Тоньо
15
Перес
3
Торрехон
3
Энрике
5
Сисма
18
Диоп
8
Колса
25
Ласен
10
Мунитис
16
Кеннеди
9
Розенберг
84
Силва
88
Гонсалес
88
Гонсалес
84
Силва
17
Дуда
8
Фернандо
8
Фернандо
17
Дуда
23
Рондон
7
Хуанми
7
Хуанми
23
Рондон
18
Диоп
8
Гонсалес
8
Гонсалес
18
Диоп
15
Перес
20
Боладо
20
Боладо
15
Перес
9
Розенберг
24
Ариэль
24
Ариэль
9
Розенберг
Остались в запасе
Малага
Расинг
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
24
Вальдо Понсе
ЦЗ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
24
Вальдо Понсе
ЦЗ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Статистика матча Малага - Расинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Ла Росаледа
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