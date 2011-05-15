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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Малага
Атлетик - Малага: обзор матча 15 мая 2011
Атлетик
15.05.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 1
Завершен
Малага
54'
Д. Лопес (П)
42'
Ресио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Малага
Замена
А. Итурраспе
️️️️
П. Орбаис
Замена
Фернандо
️️️️
Хуанми
Замена
И. Габилондо
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
О. де Маркос
️️️️
Д. Лопес
Желтая карточка
П. Орбаис
Замена
К. Стадсгаард
️️️️
Э. Мареска
Желтая карточка
Ж. Баптиста
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Лопес
Пенальти не реализован!
Д. Лопес
Вторая желтая
М. Демичелис
Желтая карточка
Х. Кастильо
Желтая карточка
Ресио
ГОЛ! 0:1!
Ресио
Пас отдал
Хуанми
Желтая карточка
М. Демичелис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
84
Сандро Силва
ЦП
32
Апоньо
ЦП
36
Ресио
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Атлетик
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Малага
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
8
Фернандо
ЦП
4-2-1-1-2
1
Ирайсос
19
Кастильо
5
Экиза
45
Аморебиета
51
Ираола
88
Мартинес
6
Орбаис
27
Лопес
10
Муньяин
12
Льоренте
23
Токеро
4-4-2
13
Кабальеро
18
Гамес
3
Велигтон
2
Демичелис
19
Элизеу
84
Силва
32
Апоньо
36
Ресио
16
Мареска
10
Баптиста
7
Хуанми
27
Лопес
18
де Маркос
18
де Маркос
27
Лопес
12
Льоренте
11
Габилондо
11
Габилондо
12
Льоренте
6
Орбаис
8
Итурраспе
8
Итурраспе
6
Орбаис
16
Мареска
13
Стадсгаард
13
Стадсгаард
16
Мареска
7
Хуанми
8
Фернандо
8
Фернандо
7
Хуанми
Остались в запасе
Атлетик
Малага
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Атлетик - Малага
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Сан Мамес
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