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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Барселона
Малага - Барселона: обзор матча 21 мая 2011
Малага
21.05.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 38 тур
1 : 3
Завершен
Барселона
31'
С. Фернандес
44'
Б. Кркич (П)
76'
И. Афеллай
85'
М. Бартра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Барселона
Замена
Ф. Арнау
️️️️
В. Кабальеро
ГОЛ! 1:3!
М. Бартра
Пас отдал
Д. Алвес
ГОЛ! 1:2!
И. Афеллай
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
Педро
️️️️
Э. Абидаль
Замена
С. Силва
️️️️
Дуда
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Апоньо
Замена
Х. Маскерано
️️️️
Жеффрен
Замена
Д. Алвес
️️️️
Адриано
Желтая карточка
Х. Гамес
Желтая карточка
Элизеу
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Кркич
ГОЛ! 1:0!
С. Фернандес
Пас отдал
Дуда
Желтая карточка
Апоньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
32
Апоньо
ЦП
16
Энцо Мареска
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
5
Марк Бартра
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
3
Адриано
ЦП
9
Жеффрен
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
24
Элдер Росарио
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
84
Сандро Силва
ЦП
8
Фернандо
ЦП
36
Ресио
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Барселона
13
Ойер
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Джонатан
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Педро
ПВ
4-2-3-1
13
Кабальеро
19
Элизеу
3
Велигтон
13
Стадсгаард
18
Гамес
4
Камачо
32
Апоньо
17
Дуда
16
Мареска
30
Фернандес
7
Хуанми
4-3-3
13
Пинто
5
Бартра
3
Фонтас
22
Абидаль
17
Максвелл
6
Роберто
6
Алькантара
3
Адриано
17
Афеллай
9
Кркич
9
Жеффрен
13
Кабальеро
0
Арнау
0
Арнау
13
Кабальеро
17
Дуда
84
Силва
84
Силва
17
Дуда
32
Апоньо
20
Портильо
20
Портильо
32
Апоньо
9
Жеффрен
14
Маскерано
14
Маскерано
9
Жеффрен
3
Адриано
10
Алвес
10
Алвес
3
Адриано
22
Абидаль
9
Педро
9
Педро
22
Абидаль
Остались в запасе
Малага
Барселона
24
Элдер Росарио
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
8
Фернандо
ЦП
36
Ресио
ЦП
13
Ойер
ВР
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Джонатан
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
24
Элдер Росарио
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
8
Фернандо
ЦП
36
Ресио
ЦП
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Джонатан
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Малага - Барселона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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