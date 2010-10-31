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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Реал Сосьедад
Малага - Реал Сосьедад: обзор матча 31 октября 2010
Малага
31.10.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
77'
Хуанми
43'
А. Гризманн
55'
Х. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Х. Прието
Замена
Д. Ривас
️️️️
Г. Элустондо
Замена
Э. Гомес Рамос
️️️️
Апоньо
ГОЛ! 1:2!
Хуанми
Замена
М. Аранбуру
️️️️
Д. Зурутуса
Желтая карточка
Эдиньо
Замена
Хуанми
️️️️
П. Мтилига
ГОЛ! 0:2!
Х. Льоренте
Пас отдал
Х. Прието
Желтая карточка
Х. Льоренте
Замена
Эдиньо
️️️️
Фернандо
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Х. Льоренте
Желтая карточка
Д. Зурутуса
Желтая карточка
А. де ла Белья
19'
Замена
М. Лабака
️️️️
И. Ансотеги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
8
Фернандо
ЦП
84
Сандро Силва
ЦП
32
Апоньо
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Малага
13
Родриго Галатто
ВР
82
Хавьер Малагуэньо
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
36
Эдиньо
ЦП
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
19
Диего Ривас
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
3-2-3-2
0
Арнау
8
Мтилига
3
Велигтон
13
Стадсгаард
19
Элизеу
18
Гамес
8
Фернандо
84
Силва
32
Апоньо
17
Дуда
30
Фернандес
4-4-2
1
Браво
15
Ансотеги
19
Мартинес
3
Гонсалес
3
де ла Белья
10
Прието
6
Элустондо
5
Бергара
17
Зурутуса
7
Гризманн
12
Льоренте
8
Фернандо
36
Эдиньо
36
Эдиньо
8
Фернандо
32
Апоньо
28
Рамос
28
Рамос
32
Апоньо
8
Мтилига
7
Хуанми
7
Хуанми
8
Мтилига
15
Ансотеги
4
Лабака
4
Лабака
15
Ансотеги
6
Элустондо
19
Ривас
19
Ривас
6
Элустондо
17
Зурутуса
11
Аранбуру
11
Аранбуру
17
Зурутуса
Остались в запасе
Малага
Реал Сосьедад
82
Хавьер Малагуэньо
ЦЗ
13
Родриго Галатто
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
25
Борха Вигуэра
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
82
Хавьер Малагуэньо
ЦЗ
13
Родриго Галатто
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
25
Борха Вигуэра
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Малага - Реал Сосьедад
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
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