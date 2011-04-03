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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Малага
Леванте - Малага: обзор матча 03 апреля 2011
Леванте
03.04.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 30 тур
3 : 1
Завершен
Малага
6'
К. Стуани
9'
Р. Суарес
71'
К. Стуани
61'
С. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Малага
+3
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
+2
Желтая карточка
С. Фернандес
Замена
Р. Хорда
️️️️
К. Стуани
Желтая карточка
М. Пальярдо
Желтая карточка
С. Бальестерос
Замена
С. Силва
️️️️
Апоньо
ГОЛ! 3:1!
К. Стуани
Пас отдал
Вальдо
Замена
К. Овусу-Абейе
️️️️
Ф. Портильо
Замена
Х. Надаль
️️️️
Р. Суарес
Замена
Э. Мареска
️️️️
Ресио
ГОЛ! 2:1!
С. Фернандес
Пас отдал
Х. Гамес
Желтая карточка
А. Дель Орно
Замена
А. Дель Орно
️️️️
Хуанфран
+2
Желтая карточка
Апоньо
Желтая карточка
В. Иборра
+2
Желтая карточка
Г. Мунуа
Желтая карточка
Элизеу
Желтая карточка
Хуанфран
ГОЛ! 2:0!
Р. Суарес
Пас отдал
Вальдо
ГОЛ! 1:0!
К. Стуани
Пас отдал
Р. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
23
Вальдо
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
32
Апоньо
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
28
Хиско
ПВ
9
Рафа Хорда
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
24
Элдер Росарио
ЦЗ
84
Сандро Силва
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
8
Фернандо
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
4-2-3-1
78
Мунуа
12
Хуанфран
3
Нано
18
Бальестерос
18
Вента
14
Пальярдо
10
Иборра
20
Хуанлу
21
Суарес
23
Вальдо
7
Стуани
4-2-3-1
13
Кабальеро
18
Гамес
13
Стадсгаард
2
Демичелис
19
Элизеу
36
Ресио
32
Апоньо
20
Портильо
30
Фернандес
17
Дуда
23
Рондон
12
Хуанфран
15
Дель Орно
15
Дель Орно
12
Хуанфран
21
Суарес
7
Надаль
7
Надаль
21
Суарес
7
Стуани
9
Хорда
9
Хорда
7
Стуани
32
Апоньо
84
Силва
84
Силва
32
Апоньо
36
Ресио
16
Мареска
16
Мареска
36
Ресио
20
Портильо
0
Овусу-Абейе
0
Овусу-Абейе
20
Портильо
Остались в запасе
Леванте
Малага
1
Маноло Рейна
ВР
16
Гонсалес Серхио
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
28
Хиско
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
24
Элдер Росарио
ЦЗ
8
Фернандо
ЦП
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
16
Гонсалес Серхио
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
28
Хиско
ПВ
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
24
Элдер Росарио
ЦЗ
8
Фернандо
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Леванте - Малага
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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