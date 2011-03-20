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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Эспаньол
Малага - Эспаньол: обзор матча 20 марта 2011
Малага
20.03.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 29 тур
2 : 0
Завершен
Эспаньол
8'
Х. Саломон Рондон
26'
Х. Саломон Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Эспаньол
Замена
Э. Мареска
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
Э. Лопес
️️️️
Л. Гарсия
Замена
Хуанми
️️️️
С. Фернандес
Желтая карточка
Ж. Амат
Замена
С. Силва
️️️️
Ф. Портильо
Замена
Тьеви
️️️️
С. Гарсия
Замена
П. Освальдо
️️️️
А. Васкес
ГОЛ! 2:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Ф. Портильо
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
15'
ГОЛ! 1:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Ресио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
32
Апоньо
ЦП
36
Ресио
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
21
Хави Лопес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
24
Иван Алонсо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
84
Сандро Силва
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
29
Мануэль Молина
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
15
Эрик Лопес
ЦП
23
Тьеви
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
4-2-3-1
13
Кабальеро
19
Элизеу
3
Велигтон
2
Демичелис
18
Гамес
32
Апоньо
36
Ресио
17
Дуда
20
Портильо
30
Фернандес
23
Рондон
3-2-2-3
13
Камени
14
Галан
5
Амат
3
Гарсиа
21
Лопес
15
Баэна
10
Луис Гарсия
25
Верду
24
Алонсо
9
Гарсия
9
Васкес
23
Рондон
16
Мареска
16
Мареска
23
Рондон
20
Портильо
84
Силва
84
Силва
20
Портильо
30
Фернандес
7
Хуанми
7
Хуанми
30
Фернандес
10
Луис Гарсия
15
Лопес
15
Лопес
10
Луис Гарсия
9
Гарсия
23
Тьеви
23
Тьеви
9
Гарсия
9
Васкес
10
Освальдо
10
Освальдо
9
Васкес
Остались в запасе
Малага
Эспаньол
0
Франсеск Арнау
ВР
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
1
Кристиан Альварес
ВР
29
Мануэль Молина
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
29
Мануэль Молина
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Малага - Эспаньол
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Ла Росаледа
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