Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марсель Корреа - статистика

Завершил карьеру
16 мая 1989 (37)
#25 | Защитник
186 см | 78 кг
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
19
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хоффенхайм
3 : 1
10.05.2014
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
0 : 1
03.05.2014
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Герта
2 : 0
26.04.2014
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Фрайбург
2 : 0
12.04.2014
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
3 : 0
06.04.2014
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Байер
1 : 1
29.03.2014
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
3 : 1
25.03.2014
Майнц
1' - 39'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
3 : 1
22.03.2014
Айнтрахт
1' - 90'
85'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
1 : 1
15.03.2014
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
2 : 2
08.03.2014
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
1 : 1
01.03.2014
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Нюрнберг
2 : 1
22.02.2014
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
4 : 2
15.02.2014
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
3 : 0
08.02.2014
Айнтрахт
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
1 : 2
31.01.2014
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер
0 : 0
26.01.2014
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Аугсбург
4 : 1
14.12.2013
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
0 : 2
08.12.2013
Герта
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
2 : 0
30.11.2013
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
0 : 2
25.08.2013
Айнтрахт
1' - 23'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия Д
2 : 1
18.08.2013
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт
0 : 1
10.08.2013
Вердер
46' - 90'
Главные новости
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
21:30
1
«Рубин» принял принципиальное решение по Артиге
21:29
1
Мостовой ответил на критику Батракова: «Имеет место»
21:19
Жесткое заявление «Реала» о судействе после поражения от «Атлетико»
20:59
1
Суперлига. «Фенербахче» разгромила соперника со счетом 8:0
20:31
1
Видео«Жопа у всех белая!»: игрок со 104 матчами в РПЛ устроил расистский скандал в Медиалиге
20:12
1
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
2
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
4
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
5
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+