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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Вердер
Айнтрахт - Вердер: обзор матча 10 августа 2013
Айнтрахт
10.08.2013, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Вердер
82'
З. Юнузович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Вердер
85'
Замена
А. Лукимия-Мулонготи
️️️️
С. Макиади
Замена
Т. Оэрль
️️️️
К. Крац
84'
82'
ГОЛ! 0:1!
З. Юнузович
Пас отдал
С. Предль
81'
Замена
О. Йилдырим
️️️️
Ф. Кроос
Желтая карточка
Н. Тайеркауф
77'
62'
Замена
Э. Элиа
️️️️
М. Экичи
Замена
М. Боланд
️️️️
М. Калиджиури
56'
Замена
М. Корреа
️️️️
Д. Доган
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Марьян Петкович
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
11
Ян Хохшайд
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
23
Кевин Крац
ПП
32
Деннис Круппке
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
25
Марсель Корреа
ЦЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
6
Дамир Вранчич
ЦП
24
Тимо Пертель
ЦП
27
Джанлука Корте
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
11
Эльеро Элиа
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
3-2-3-2
1
Петкович
8
Доган
4
Бичакчич
14
Райхель
30
Тайеркауф
3
Эльабделлауи
11
Хохшайд
33
Калиджиури
23
Крац
11
Джексон
32
Круппке
4-5-1
1
Милиц
8
Фритц
4
Предль
5
Калдирола
23
Гебре Селасси
11
Экичи
23
Кроос
16
Юнузович
16
Макиади
14
Хант
18
Петерсен
8
Доган
25
Корреа
25
Корреа
8
Доган
23
Крац
20
Оэрль
20
Оэрль
23
Крац
33
Калиджиури
10
Боланд
10
Боланд
33
Калиджиури
16
Макиади
21
Лукимия-Мулонготи
21
Лукимия-Мулонготи
16
Макиади
23
Кроос
9
Йилдырим
9
Йилдырим
23
Кроос
11
Экичи
11
Элиа
11
Элиа
11
Экичи
Остались в запасе
Айнтрахт
Вердер
6
Дамир Вранчич
ЦП
24
Тимо Пертель
ЦП
27
Джанлука Корте
ЦП
26
Даниэль Давари
ВР
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
30
Рафаэль Вольф
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
6
Дамир Вранчич
ЦП
24
Тимо Пертель
ЦП
27
Джанлука Корте
ЦП
26
Даниэль Давари
ВР
Остались в запасе
30
Рафаэль Вольф
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Айнтрахт - Вердер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Айнтрахт-Стадион
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