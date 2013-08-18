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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Айнтрахт
Боруссия Д - Айнтрахт: обзор матча 18 августа 2013
Боруссия Д
18.08.2013, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
75'
Й. Хофманн
86'
М. Ройс (П)
89'
Р. Левандовски (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Айнтрахт
Замена
М. Дукщ
️️️️
Г. Мхитарян
90'
+2
89'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Р. Левандовски
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Ройс
86'
77'
Замена
О. Адеми
️️️️
Д. Круппке
ГОЛ! 1:0!
Й. Хофманн
Пас отдал
М. Хуммельс
75'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
П. Обамеянг
67'
65'
Замена
Т. Пертель
️️️️
Я. Хохшайд
65'
Замена
М. Боланд
️️️️
М. Калиджиури
60'
Желтая карточка
Н. Тайеркауф
Замена
М. Ройс
️️️️
Я. Блащиковски
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
25
Марсель Корреа
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
11
Ян Хохшайд
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
23
Кевин Крац
ПП
32
Деннис Круппке
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
18
Марко Ройс
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Айнтрахт
1
Марьян Петкович
ВР
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
24
Тимо Пертель
ЦП
6
Дамир Вранчич
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
9
Орхан Адеми
ЦФ
4-4-2
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
5
Бендер
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
6
Гросскройц
22
Мхитарян
8
Шахин
16
Блащиковски
9
Левандовски
7
Обамеянг
3-2-3-2
26
Давари
25
Корреа
4
Бичакчич
14
Райхель
3
Эльабделлауи
30
Тайеркауф
23
Крац
33
Калиджиури
11
Хохшайд
11
Джексон
32
Круппке
7
Обамеянг
7
Хофманн
7
Хофманн
7
Обамеянг
16
Блащиковски
18
Ройс
18
Ройс
16
Блащиковски
22
Мхитарян
33
Дукщ
33
Дукщ
22
Мхитарян
11
Хохшайд
24
Пертель
24
Пертель
11
Хохшайд
33
Калиджиури
10
Боланд
10
Боланд
33
Калиджиури
32
Круппке
9
Адеми
9
Адеми
32
Круппке
Остались в запасе
Боруссия Д
Айнтрахт
22
Митчелл Лангерак
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
6
Дамир Вранчич
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
1
Марьян Петкович
ВР
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
Остались в запасе
6
Дамир Вранчич
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
1
Марьян Петкович
ВР
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Боруссия Д - Айнтрахт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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