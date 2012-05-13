Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Акош Бузаки - статистика

Завершил карьеру
7 мая 1982 (44), Будапешт
#14 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Венгрия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куинз Парк Рейнджерс
18
2
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Манчестер Сити
3 : 2
13.05.2012
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
06.05.2012
Сток Сити
1' - 51'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Челси
6 : 1
29.04.2012
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 66'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
21.04.2012
Тоттенхэм
70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Вест Бромвич
1 : 0
14.04.2012
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
11.04.2012
Суонси
1' - 90'
68'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
08.04.2012
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
31.03.2012
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Сандерленд
3 : 1
24.03.2012
Куинз Парк Рейнджерс
52' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
21.03.2012
Ливерпуль
88' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Болтон
2 : 1
10.03.2012
Куинз Парк Рейнджерс
80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.03.2012
Эвертон
1' - 90'
36'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
25.02.2012
Фулхэм
83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Блэкберн
3 : 2
11.02.2012
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 66'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
21.01.2012
Уиган Атлетик
1' - 83'
45'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Ньюкасл
1 : 0
15.01.2012
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 76'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ливерпуль
1 : 0
10.12.2011
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.12.2011
Вест Бромвич
74' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Норвич Сити
2 : 1
26.11.2011
Куинз Парк Рейнджерс
77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Сток Сити
2 : 3
19.11.2011
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Тоттенхэм
3 : 1
30.10.2011
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
23.10.2011
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
15.10.2011
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Фулхэм
6 : 0
02.10.2011
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
25.09.2011
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Вулверхэмптон
0 : 3
17.09.2011
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
12.09.2011
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Уиган Атлетик
2 : 0
27.08.2011
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 72'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Эвертон
0 : 1
20.08.2011
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
31'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 4
13.08.2011
Болтон
73' - 90'
Главные новости
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
1
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
3
В Турции разъярены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
11:43
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
3
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
7
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+