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АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Куинз Парк Рейнджерс
Уиган Атлетик - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 27 августа 2011
Уиган Атлетик
27.08.2011, суббота, 15:30
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
41'
Ф. Ди Санто
66'
Ф. Ди Санто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Р. Стам
️️️️
Ж. Гомес
Замена
Б. Андраде
️️️️
Т. Смит
Желтая карточка
Г. Колдуэлл
Замена
Д. Ботройд
️️️️
А. Бузаки
Замена
К. Сэммон
️️️️
В. Мозес
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Ф. Ди Санто
ГОЛ! 2:0!
Ф. Ди Санто
Замена
М. Харриман
️️️️
Ф. Холл
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ди Санто
Пас отдал
У. Родальега
Желтая карточка
Писку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
15
Бруно Пероне
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
17
Фитц Холл
ЦЗ
24
Томми Смит
ЦП
14
Акош Бузаки
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
19
Патрик Агьеманг
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
27
Майкл Харриман
ЦЗ
15
Бруну Андраде
ЦП
22
Хоган Эфрейм
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
4-4-2
26
Аль-Хабси
5
Колдуэлл
24
Писку
3
Фигероа
17
Бойс
26
Уотсон
17
Диаме
16
Гомес
11
Мозес
23
Родальега
9
Ди Санто
4-5-1
30
Кенни
16
Коннолли
39
Гэббидон
17
Холл
15
Пероне
24
Смит
18
Форлин
49
Таарабт
4
Дерри
14
Бузаки
19
Агьеманг
16
Гомес
8
Стам
8
Стам
16
Гомес
9
Ди Санто
11
МакАртур
11
МакАртур
9
Ди Санто
11
Мозес
19
Сэммон
19
Сэммон
11
Мозес
24
Смит
15
Андраде
15
Андраде
24
Смит
17
Холл
27
Харриман
27
Харриман
17
Холл
14
Бузаки
23
Ботройд
23
Ботройд
14
Бузаки
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Куинз Парк Рейнджерс
43
Крис Киркленд
ВР
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
22
Хоган Эфрейм
ЦП
28
Брайн Мерфи
ВР
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
Остались в запасе
22
Хоган Эфрейм
ЦП
28
Брайн Мерфи
ВР
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Уиган Атлетик - Куинз Парк Рейнджерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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