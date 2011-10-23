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Куинз Парк Рейнджерс - Челси
Куинз Парк Рейнджерс - Челси: обзор матча 23 октября 2011
Куинз Парк Рейнджерс
23.10.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Челси
10'
Х. Хельгусон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Челси
Желтая карточка
Д. Терри
Замена
Д. Макки
️️️️
Ш. Дерри
Желтая карточка
Э. Коул
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
Д. Луис
Замена
Т. Смит
️️️️
А. Таарабт
Желтая карточка
Д. Бартон
Желтая карточка
Б. Иванович
Желтая карточка
Ш. Дерри
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
Д. Оби Микел
Замена
Н. Анелька
️️️️
Х. Мата
Красная карточка
Д. Дрогба
Замена
Б. Иванович
️️️️
Д. Старридж
Красная карточка
Ж. Босингва
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Хельгусон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
17
Фитц Холл
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
4
Шон Дерри
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
64
Хуан Мата
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
16
Брэдли Орр
ПЗ
12
Джейми Макки
ЦП
14
Акош Бузаки
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
4-5-1
30
Кенни
6
Хилл
35
Фердинанд
17
Холл
36
Янг
18
Форлин
8
Бартон
98
Райт-Филлипс
49
Таарабт
4
Дерри
22
Хельгусон
4-3-1-2
1
Чех
3
Босингва
26
Терри
4
Луис
3
Коул
12
Оби Микел
8
Лэмпард
14
Мейрелеш
64
Мата
11
Дрогба
15
Старридж
4
Дерри
12
Макки
12
Макки
4
Дерри
49
Таарабт
24
Смит
24
Смит
49
Таарабт
15
Старридж
20
Иванович
20
Иванович
15
Старридж
14
Мейрелеш
13
Малуда
13
Малуда
14
Мейрелеш
64
Мата
39
Анелька
39
Анелька
64
Мата
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Челси
28
Брайн Мерфи
ВР
16
Брэдли Орр
ПЗ
14
Акош Бузаки
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
22
Росс Тернбулл
ВР
21
Ориоль Ромеу
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
16
Брэдли Орр
ПЗ
14
Акош Бузаки
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
21
Ориоль Ромеу
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Челси
2
2
7
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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