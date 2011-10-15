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Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн
Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн: обзор матча 15 октября 2011
Куинз Парк Рейнджерс
15.10.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Блэкберн
16'
Х. Хельгусон
25'
К. Самба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн
Замена
Т. Смит
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
Желтая карточка
Д. Лоу
Замена
Д. Гудвилли
️️️️
Д. Робертс
Замена
А. Таарабт
️️️️
Д. Макки
Желтая карточка
А. Траоре
Желтая карточка
Ш. Райт-Филлипс
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
ГОЛ! 1:1!
К. Самба
Пас отдал
Д. Лоу
Желтая карточка
Ф. Холл
ГОЛ! 1:0!
Х. Хельгусон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
17
Фитц Холл
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
3
Радосав Петрович
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
16
Брэдли Орр
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
14
Акош Бузаки
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Симон Вукчевич
ЦП
33
Мауро Формика
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
4-5-1
30
Кенни
17
Холл
2
Траоре
35
Фердинанд
36
Янг
8
Бартон
12
Макки
18
Форлин
4
Дерри
98
Райт-Филлипс
22
Хельгусон
3-4-2-1
17
Робинсон
24
Данн
13
Ольссон
4
Самба
2
Сальгадо
16
Лоу
3
Петрович
28
Живе
15
Н'Зонзи
30
Хойлетт
33
Робертс
98
Райт-Филлипс
24
Смит
24
Смит
98
Райт-Филлипс
12
Макки
49
Таарабт
49
Таарабт
12
Макки
33
Робертс
25
Гудвилли
25
Гудвилли
33
Робертс
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Блэкберн
28
Брайн Мерфи
ВР
16
Брэдли Орр
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
14
Акош Бузаки
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
31
Марк Банн
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Симон Вукчевич
ЦП
33
Мауро Формика
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
16
Брэдли Орр
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
14
Акош Бузаки
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Симон Вукчевич
ЦП
33
Мауро Формика
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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