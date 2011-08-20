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Эвертон - Куинз Парк Рейнджерс
Эвертон - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 20 августа 2011
Эвертон
20.08.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
31'
Т. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Л. Осман
Замена
Л. Саа
️️️️
Д. Хейтинга
Замена
Х. Эфрейм
️️️️
Т. Смит
Замена
М. Феллайни
️️️️
Д. Бэкфорд
Замена
Д. Ботройд
️️️️
П. Агьеманг
Замена
М. Артета
️️️️
Д. Родуэлл
Желтая карточка
Ф. Холл
ГОЛ! 0:1!
Т. Смит
Пас отдал
А. Бузаки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Леон Осман
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
17
Фитц Холл
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
14
Акош Бузаки
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
19
Патрик Агьеманг
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
25
Маруан Феллайни
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
15
Бруно Пероне
ЦЗ
31
Каспарс Горкшс
ЦЗ
22
Хоган Эфрейм
ЦП
10
Петтер-Вааган Моен
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
3-2-4-1
1
Ховард
25
Дистен
5
Хейтинга
19
Ягиелка
3
Бэйнс
18
Невилл
6
Баркли
17
Кэхилл
6
Родуэлл
21
Осман
10
Бэкфорд
4-5-1
30
Кенни
16
Орр
39
Гэббидон
17
Холл
16
Коннолли
14
Бузаки
24
Смит
49
Таарабт
18
Форлин
18
Дайер
19
Агьеманг
6
Родуэлл
8
Артета
8
Артета
6
Родуэлл
10
Бэкфорд
25
Феллайни
25
Феллайни
10
Бэкфорд
5
Хейтинга
28
Саа
28
Саа
5
Хейтинга
24
Смит
22
Эфрейм
22
Эфрейм
24
Смит
19
Агьеманг
23
Ботройд
23
Ботройд
19
Агьеманг
Остались в запасе
Эвертон
Куинз Парк Рейнджерс
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
15
Бруно Пероне
ЦЗ
10
Петтер-Вааган Моен
ЦП
28
Брайн Мерфи
ВР
31
Каспарс Горкшс
ЦЗ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Остались в запасе
15
Бруно Пероне
ЦЗ
10
Петтер-Вааган Моен
ЦП
28
Брайн Мерфи
ВР
31
Каспарс Горкшс
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Эвертон - Куинз Парк Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Гудисон Парк
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