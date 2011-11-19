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Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 19 ноября 2011
Сток Сити
19.11.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
2 : 3
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
8'
Д. Уолтерс
64'
Р. Шоукросс
22'
Х. Хельгусон
44'
Л. Янг
54'
Х. Хельгусон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Х. Хельгусон
Желтая карточка
Р. Фуллер
Замена
Г. Уилэн
️️️️
Д. Уайтхэд
Желтая карточка
Р. Делап
Замена
Б. Орр
️️️️
Л. Янг
Замена
Р. Фуллер
️️️️
Д. Пеннант
Замена
К. Джонс
️️️️
П. Крауч
ГОЛ! 2:3!
Р. Шоукросс
Пас отдал
П. Крауч
ГОЛ! 1:3!
Х. Хельгусон
Пас отдал
Д. Бартон
Желтая карточка
Д. Бартон
ГОЛ! 1:2!
Л. Янг
Пас отдал
Д. Макки
Желтая карточка
Р. Шоукросс
Желтая карточка
Э. Уилкинсон
ГОЛ! 1:1!
Х. Хельгусон
Пас отдал
А. Траоре
ГОЛ! 1:0!
Д. Уолтерс
Пас отдал
П. Крауч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
8
Джоуи Бартон
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
16
Брэдли Орр
ПЗ
14
Акош Бузаки
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
4-4-2
29
Соренсен
3
Хиггинботэм
17
Шоукросс
6
Хут
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
7
Пеннант
4
Уайтхэд
5
Делап
19
Уолтерс
15
Крауч
3-2-4-1
30
Кенни
6
Хилл
39
Гэббидон
35
Фердинанд
36
Янг
2
Траоре
12
Макки
18
Форлин
98
Райт-Филлипс
8
Бартон
22
Хельгусон
4
Уайтхэд
12
Уилэн
12
Уилэн
4
Уайтхэд
15
Крауч
9
Джонс
9
Джонс
15
Крауч
7
Пеннант
19
Фуллер
19
Фуллер
7
Пеннант
36
Янг
16
Орр
16
Орр
36
Янг
Остались в запасе
Сток Сити
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
14
Акош Бузаки
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Остались в запасе
14
Акош Бузаки
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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