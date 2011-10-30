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Тоттенхэм - Куинз Парк Рейнджерс
Тоттенхэм - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 30 октября 2011
Тоттенхэм
30.10.2011, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
19'
Г. Бэйл
30'
Р. ван дер Ваарт
69'
Г. Бэйл
60'
Д. Ботройд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Сандро
️️️️
С. Паркер
ГОЛ! 3:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
А. Леннон
ГОЛ! 2:1!
Д. Ботройд
Пас отдал
Х. Хельгусон
Замена
Д. Ботройд
️️️️
А. Таарабт
Замена
Д. Макки
️️️️
Ш. Дерри
ГОЛ! 2:0!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
Л. Кинг
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
А. Леннон
19'
10'
Замена
Д. Гэббидон
️️️️
Ф. Холл
Травма
Ф. Холл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
17
Фитц Холл
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЛП
18
Алехандро Форлин
ОП
4
Шон Дерри
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
8
Джоуи Бартон
ПП
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
30
Сандро
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
14
Акош Бузаки
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
4-4-2
24
Фридель
32
Ассу-Экотто
4
Кабуль
26
Кинг
2
Уокер
18
Бэйл
10
Модрич
8
Паркер
12
Леннон
25
Адебайор
8
ван дер Ваарт
4-2-3-1
30
Кенни
36
Янг
17
Холл
35
Фердинанд
2
Траоре
18
Форлин
4
Дерри
8
Бартон
49
Таарабт
98
Райт-Филлипс
22
Хельгусон
8
Паркер
30
Сандро
30
Сандро
8
Паркер
17
Холл
39
Гэббидон
39
Гэббидон
17
Холл
4
Дерри
12
Макки
12
Макки
4
Дерри
49
Таарабт
23
Ботройд
23
Ботройд
49
Таарабт
Остались в запасе
Тоттенхэм
Куинз Парк Рейнджерс
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
28
Брайн Мерфи
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
14
Акош Бузаки
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
14
Акош Бузаки
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Тоттенхэм - Куинз Парк Рейнджерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
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Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:55 (прямая)
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