Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алан Кардек - статистика

Завершил карьеру
12 января 1989 (37), Барра Манса
#14 | Нападающий
185 см | 78 кг
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико Минейро
17
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
08.12.2024
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Васко да Гама
2 : 0
05.12.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
2 : 3
27.11.2024
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 2
24.11.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
21.11.2024
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
17.11.2024
Атлетико Минейро
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Фламенго
0 : 0
14.11.2024
Атлетико Минейро
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 0
07.11.2024
Атлетико Минейро
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Минейро
1 : 3
27.10.2024
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Форталеза
1 : 1
17.10.2024
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
10.10.2024
Гремио
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
05.10.2024
Витория
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Палмейрас
2 : 1
29.09.2024
Атлетико Минейро
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
22.09.2024
Брагантино
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Баия
3 : 0
16.09.2024
Атлетико Минейро
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Гремио
2 : 3
01.09.2024
Атлетико Минейро
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Атлетико Минейро
0 : 2
25.08.2024
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
29.07.2024
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
21.07.2024
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Жувентуде
1 : 1
17.07.2024
Атлетико Минейро
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
12.07.2024
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Ботафого
3 : 0
08.07.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
30.06.2024
Атлетико Гойяненсе
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Интернасьонал
1 : 2
27.06.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
24.06.2024
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Витория
4 : 2
21.06.2024
Атлетико Минейро
60' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Атлетико Минейро
0 : 3
18.06.2024
Палмейрас
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Брагантино
1 : 2
12.06.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
02.06.2024
Баия
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
2 : 2
04.05.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Куяба
0 : 3
28.04.2024
Атлетико Минейро
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
21.04.2024
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
18.04.2024
Крисиума
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
0 : 0
14.04.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Главные новости
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
В Турции разъярены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
11:43
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
2
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
7
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
«Отрезанный ломоть»: Шнякин – о футболисте «Краснодара»
00:47
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+