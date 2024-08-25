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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Атлетико Минейро - Флуминенсе: обзор матча 25 августа 2024
Атлетико Минейро
25.08.2024, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
0 : 2
Завершен
Флуминенсе
23'
К. Серна
59'
Д. Ариас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Флуминенсе
83'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
К. Элиас
Желтая карточка
Паулиньо
81'
Желтая карточка
Г. Арана
78'
75'
Замена
Ф. Берналь
️️️️
Мартинелли
75'
Замена
Лима
️️️️
Гансо
71'
Желтая карточка
Мартинелли
Замена
А. Франко
️️️️
Отавио
70'
Замена
Дейверсон
️️️️
Э. Варгас
70'
Желтая карточка
Рубенс
63'
63'
Замена
Эскердинья
️️️️
К. Серна
59'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ариас
Замена
Рубенс
️️️️
Р. Саравия
51'
Замена
Алиссон
️️️️
Б. Фукс
46'
Замена
Паулиньо
️️️️
Каду
46'
43'
Желтая карточка
Гансо
Желтая карточка
Лянко
42'
Желтая карточка
Б. Фукс
23'
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Серна
Пас отдал
К. Элиас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
13
Гильерме Арана
(К)
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
94
Отавио
ОП
15
Фаусто Вера
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
30
Фелипе Мело
(К)
ОП
7
Андре
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
27
Paulo Vitor
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
30
Алиссон
ЦФ
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
28
Эскердинья
ЛЗ
36
Felipe
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
11
Исаак
ЛВ
6
Факундо Берналь
ЦП
80
Давид Теранс
АП
45
Лима
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
20
Кено
ЦФ
15
Matheus Reis
ЦФ
4-2-1-1-2
22
Эверсон
3
Фукс
13
Лянко
13
Арана
20
Саравия
94
Отавио
15
Вера
6
Батталья
11
Бернард
42
Каду
11
Варгас
2-3-3-1-1
1
Фабио
23
Гуга
3
Силва
21
Сантос
30
Мело
7
Андре
8
Мартинелли
10
Гансо
90
Серна
11
Ариас
9
Элиас
20
Саравия
8
Рубенс
8
Рубенс
20
Саравия
94
Отавио
21
Франко
21
Франко
94
Отавио
42
Каду
10
Паулиньо
10
Паулиньо
42
Каду
3
Фукс
30
Алиссон
30
Алиссон
3
Фукс
11
Варгас
16
Дейверсон
16
Дейверсон
11
Варгас
90
Серна
28
Эскердинья
28
Эскердинья
90
Серна
8
Мартинелли
6
Берналь
6
Берналь
8
Мартинелли
10
Гансо
45
Лима
45
Лима
10
Гансо
9
Элиас
9
Кеннеди
9
Кеннеди
9
Элиас
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Флуминенсе
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
98
Витор Эудес
ВР
36
Felipe
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
80
Давид Теранс
АП
11
Исаак
ЛВ
11
Маркиньос
ПВ
20
Кено
ЦФ
15
Matheus Reis
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
36
Felipe
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
80
Давид Теранс
АП
11
Исаак
ЛВ
11
Маркиньос
ПВ
20
Кено
ЦФ
15
Matheus Reis
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Атлетико Минейро - Флуминенсе
5
2
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
19
7
Офсайды
1
0
Количество передач
475
333
Сейвы
5
0
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
14
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
13
4
xG (ожидаемые голы)
0.52
0.69
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Главный судья:
Flavio Rodrigues De Souza, Brazil
Стадион:
Арена МРВ
Новости команд
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«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
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