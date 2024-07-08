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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Атлетико Минейро
Ботафого - Атлетико Минейро: обзор матча 08 июля 2024
Ботафого
08.07.2024, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 15 тур
3 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
13'
Л. Энрике
79'
Куябано
90+4'
Д. Саварино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Атлетико Минейро
ГОЛ! 3:0!
Д. Саварино
90'
+4
84'
Желтая карточка
B. Palacios Alzate
Замена
О. Ромеро
️️️️
Л. Энрике
82'
ГОЛ! 2:0!
Куябано
79'
73'
Замена
B. Palacios Alzate
️️️️
P. Vitor
73'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Каду
Замена
Грегоре
️️️️
К. Эдуардо
72'
Замена
Д. Саварино
️️️️
М. Фрейтас
71'
Замена
Ч. Че
️️️️
Данило
57'
24'
Красная карточка
И. Рабельо
Желтая карточка
Тикиньо
21'
Желтая карточка
Баштуш
17'
ГОЛ! 1:0!
Л. Энрике
Пас отдал
Данило
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Джон
ВР
66
Куябано
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
15
Данило
ОП
17
Марлон Фрейтас
(К)
ОП
33
Карлос Эдуардо
АП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Жуниор Сантос
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
21
Алан Франко
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
7
Халк
(К)
ПВ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
33
Диего Эрнандес
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
3
Че Че
ЦП
18
Kauê
ЦП
12
Патрик де Паула
ЦФ
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
ВР
17
Игор Гомес
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
4-2-3-1
12
Джон
66
Куябано
15
Баштуш
2
Барбоза
22
Суарес
15
Данило
17
Фрейтас
11
Энрике
33
Карлос Эдуардо
7
Сантос
9
Тикиньо
2-1-3-3-1
31
Мендес
3
Фукс
21
Рабельо
94
Отавио
21
Франко
27
6
Батталья
7
Халк
10
Скарпа
10
Паулиньо
42
Каду
33
Карлос Эдуардо
40
Грегоре
40
Грегоре
33
Карлос Эдуардо
17
Фрейтас
11
Саварино
11
Саварино
17
Фрейтас
11
Энрике
10
Ромеро
10
Ромеро
11
Энрике
15
Данило
3
Че Че
3
Че Че
15
Данило
27
30
30
27
42
Каду
11
Варгас
11
Варгас
42
Каду
Остались в запасе
Ботафого
Атлетико Минейро
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
33
Диего Эрнандес
ЦП
18
Kauê
ЦП
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
1
Gabriel Delfim
ВР
17
Игор Гомес
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
33
Диего Эрнандес
ЦП
18
Kauê
ЦП
12
Патрик де Паула
ЦФ
Остались в запасе
1
Gabriel Delfim
ВР
17
Игор Гомес
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Главный тренер
Габриэль Милито
Статистика матча Ботафого - Атлетико Минейро
2
1
1
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
19
12
Количество передач
503
372
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
0
Удары из-за пределов штрафной
12
6
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.17
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
Новости команд
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