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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Атлетико Минейро
Брагантино - Атлетико Минейро: обзор матча 12 июня 2024
Брагантино
12.06.2024, среда, 03:30
Бразилия. Серия А, 8 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико Минейро
25'
Л. Эвангелиста
42'
М. Сарачо
44'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Атлетико Минейро
90'
+11
Вторая желтая
Р. Батталья
Желтая карточка
Э. Сантос
90'
+8
Желтая карточка
Н. Мендес
90'
+5
90'
Желтая карточка
М. Лемос
Красная карточка
Э. Саша
90'
Замена
Линкольн
️️️️
Ж. Капишаба
87'
85'
Желтая карточка
Б. Фукс
Желтая карточка
Ж. Капишаба
81'
Замена
Густавиньо
️️️️
Л. Эвангелиста
81'
70'
Замена
B. Palacios Alzate
️️️️
Каду
70'
Замена
М. Лемос
️️️️
Ромуло
65'
Замена
Педриньо
️️️️
Алиссон
51'
Желтая карточка
Р. Батталья
48'
Замена
И. Рабельо
️️️️
М. Сарачо
Желтая карточка
Т. Борбас
46'
Замена
Н. Мендес
️️️️
Ж. Силва
46'
Замена
Э. Саша
️️️️
М. Фернандес
46'
44'
ГОЛ! 1:2!
Паулиньо
Пас отдал
И. Гомес
42'
ГОЛ! 1:1!
М. Сарачо
Желтая карточка
Л. Эвангелиста
33'
ГОЛ! 1:0!
Л. Эвангелиста
Пас отдал
Хелиньо
25'
21'
Желтая карточка
Эверсон
16'
Желтая карточка
Р. Саравия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
30
Генри Москера
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
7
Рамирес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
49
Ромуло
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
17
Игор Гомес
ЦП
6
Родриго Батталья
(К)
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
10
Густаво Скарпа
АП
30
Алиссон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Брагантино
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
55
Эвертон
ЛВ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
18
Линкольн
АП
31
Raul
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Клейтон
36
Кандидо
3
Сантос
29
Капишаба
25
Силва
35
Фернандес
7
Рамирес
30
Эвангелиста
30
Москера
11
Хелиньо
18
Борбас
3-2-3-2
22
Эверсон
20
Саравия
3
Фукс
49
Ромуло
17
Гомес
6
Батталья
11
Сарачо
10
Скарпа
10
Паулиньо
42
Каду
30
Алиссон
25
Силва
45
Мендес
45
Мендес
25
Силва
30
Эвангелиста
22
Густавиньо
22
Густавиньо
30
Эвангелиста
29
Капишаба
18
Линкольн
18
Линкольн
29
Капишаба
35
Фернандес
8
Саша
8
Саша
35
Фернандес
42
Каду
30
30
42
Каду
11
Сарачо
21
Рабельо
21
Рабельо
11
Сарачо
49
Ромуло
3
Лемос
3
Лемос
49
Ромуло
30
Алиссон
10
Педриньо
10
Педриньо
30
Алиссон
Остались в запасе
Брагантино
Атлетико Минейро
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
55
Эвертон
ЛВ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
9
Исаак Томич
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
55
Эвертон
ЛВ
31
Raul
ЦФ
Остались в запасе
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
9
Исаак Томич
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Габриэль Милито
Статистика матча Брагантино - Атлетико Минейро
5
1
1
5
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
8
5
Нарушения
17
18
Офсайды
1
2
Количество передач
424
341
Сейвы
2
5
Точность передач %
80
72
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.06
0.87
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Estadio Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista
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