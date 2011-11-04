Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Максим Рафальскис
Статистика
Максим Рафальскис - статистика
Завершил карьеру
14 мая 1984 (42), Рига
#18 | Полузащитник
177 см | 72 кг
Латвия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
17
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 37 тур
Торпедо Вл
1 : 1
04.11.2011
Балтика
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
0 : 1
27.10.2011
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Балтика
0 : 0
24.10.2011
Мордовия
45' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
2 : 0
06.10.2011
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Балтика
0 : 1
03.10.2011
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
0 : 0
25.09.2011
Факел
1' - 73'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Балтика
4 : 1
22.09.2011
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Черноморец
1 : 2
15.09.2011
Балтика
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Шинник
0 : 3
19.08.2011
Балтика
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Балтика
0 : 1
12.08.2011
Cибирь
1' - 90'
24'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Балтика
2 : 1
09.08.2011
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Торпедо
4 : 0
11.07.2011
Балтика
1' - 32'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Луч
0 : 0
27.05.2011
Балтика
1' - 80'
48'
Россия. ФНЛ, 11 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
24.05.2011
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Факел
2 : 3
17.05.2011
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химки
1 : 1
14.05.2011
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
1 : 0
07.05.2011
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Оренбург
1 : 1
28.04.2011
Балтика
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Урал
3 : 0
25.04.2011
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
0 : 0
18.04.2011
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Балтика
0 : 1
15.04.2011
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Cибирь
3 : 0
07.04.2011
Балтика
Был в запасе
Главные новости
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
5
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
«Отрезанный ломоть»: Шнякин – о футболисте «Краснодара»
00:47
1
Реакция Генича на игру «Барселоны»: «Это другой вид спорта»
00:37
1
Ташуев: «Я что, жертвоприношение, что ли?»
00:27
Канчельскис спрогнозировал, где ЦСКА закончит сезон РПЛ
00:15
3
Примера. «Барселона» добыла волевую победу над «Севильей» благодаря хет-трику Рафиньи
Вчера, 23:58
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+