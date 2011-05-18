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Валерий Масалитин
Новости
Валерий Масалитин - новости
Завершил карьеру
27 сентября 1966 (59)
| Нападающий
180 см | 79 кг
Россия
Статистика
Новости
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
8 сентября
14
«Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»
18 августа
3
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
18 августа
2
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
16 августа
3
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
12 августа
3
Экс-игрок ЦСКА оценил 14 пенальти в пользу «Зенита»
18 мая
11
ЦСКА предложили назначить Игнашевича, которому помогал бы Газзаев
6 мая
8
Масалитин – об отмененном голе Дзюбы: «В АПЛ такой бы засчитали»
6 апреля
3
Ветеран ЦСКА предъявил клубу за продажу игрока
15 февраля
2
Переход Дивеева из ЦСКА в «Зенит» назвали «троянским конем»
2025.12.28 22:46
1
Масалитин определил цену на Глебова из ЦСКА: «Меньше – не вижу смысла»
2025.10.08 23:48
1
Ветеран ЦСКА раскритиковал Акинфеева за ошибку с «Ростовом»
2025.09.15 11:55
7
Экс-игрок «Спартака» назвал условие для увольнения Станковича
2025.07.13 10:49
4
Экс-игрок ЦСКА допустил вмешательство «Зенита» в матч с «Краснодаром»
2025.05.10 01:00
2
Масалитин – о российских тренерах для Европы: «Наши в этом отношении неконкурентоспособны»
2025.02.16 20:05
1
Бывший игрок ЦСКА выступил с претензией в адрес Николича
2024.11.24 20:34
1
Угальде – четвертый игрок в истории «Спартака», сделавший покер
2024.11.23 20:08
3
Масалитин оценил шансы Акинфеева остаться основным вратарем ЦСКА до конца контракта
2024.11.12 09:53
6
Масалитин сказал, чему Сафонову стоит поучиться у вратаря сборной Испании
2024.07.16 14:20
1
Масалитин предложил страну, в которой Смолову стоит продолжить карьеру
2024.06.10 09:14
2
Масалитин – о приходе Николича в ЦСКА: «Плохо, что он опять приведет своих тренеров»
2024.06.05 09:57
Масалитин назвал общую проблему ЦСКА и «Спартака»
2024.04.23 20:47
Масалитин: «Ерохин и Сутормин просидели свои лучшие годы. Титулов у них много, а игровой практики почти нет»
2024.02.06 13:29
2
Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»
2024.02.06 13:13
2
Масалитин назвал игрока, с которым нужно расстаться ЦСКА при наличии хорошего предложения
2024.02.06 11:25
2
Масалитин назвал идеальный вариант продолжения карьеры для Тикнизяна
2024.01.24 10:10
Масалитин: «Конкурировать с Дугласом Сантосом можно, но играть будет он»
2024.01.24 09:52
2
Ветеран ЦСКА назвал единственное условие возвращения Гончаренко в московский клуб
2023.04.13 14:37
1
«С легионерами надо заканчивать». Масалитин – об уходе Сигурдссона из ЦСКА
2022.07.01 22:16
9
Масалитин: «ЦСКА ждет большая перестройка и непростой сезон»
2018.07.23 07:57
11
1
2
3
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Реакция Генича на игру «Барселоны»: «Это другой вид спорта»
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Канчельскис спрогнозировал, где ЦСКА закончит сезон РПЛ
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Примера. «Барселона» добыла волевую победу над «Севильей» благодаря хет-трику Рафиньи
Вчера, 23:58
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