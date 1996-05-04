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    Валерий Масалитин - статистика

    Имя Валерий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Масалитин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 сентября 1966 (56 лет)
    Рост 180
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 21 5 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.07.1996 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    24.07.1996 1' -90' Текстильщик (Камышин) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    20.07.1996 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:3 Спартак (Москва)
    17.07.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    10.07.1996 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 ЦСКА (Москва)
    03.07.1996 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Локомотив (Москва)
    21.05.1996 1' -90' Ротор (Волгоград) 3:1 Черноморец (Новороссийск)
    18.05.1996 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:2 Уралмаш (Екатеринбург)
    15.05.1996 1' -90' Балтика (Калининград) 2:2 Черноморец (Новороссийск)
    04.05.1996 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    27.04.1996 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    13.04.1996 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Торпедо-Лужники (Москва)
    08.04.1996 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    30.03.1996 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    23.03.1996 1' -90' Спартак (Москва) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    16.03.1996 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 4:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    09.03.1996 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Крылья Советов (Самара)
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