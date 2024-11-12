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    • Масалитин оценил шансы Акинфеева остаться основным вратарем ЦСКА до конца контракта

    Масалитин оценил шансы Акинфеева остаться основным вратарем ЦСКА до конца контракта

    Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о нынешнем уровне игры вратаря красно-синих Игоря Акинфеева.

    – В 38 лет Акинфеев – лучший на поле. С чем связан такой уровень игры вратаря?

    – Тут все-таки класс и мотивация. Акинфеев подтвердил, что на ленточке ворот он еще очень хорош. У него еще присутствует реакция, чтение игры. Еще раз повторюсь, самое главное – это мотивация. Она есть, и он продолжает играть.

    – Можно ли объяснить спортивное долголетие Акинфеева снижением уровня РПЛ?

    – В какой-то мере да. Понятно, что уровень, к сожалению, падает. Но он играет, сегодняшним выступлением Акинфеев показал, что заслуживает место в составе.

    – У Акинфеева контракт до лета 2026 года. Как вы думаете, продолжит ли он быть основным вратарем в ЦСКА еще полтора года?

    – Если защитники будут давать ему так играть, чтобы он признавался лучшим игроком, то, конечно, все шансы есть. Но всему свое время. Если Акинфеев чувствует, что он не мотивирован и не может больше принести пользу ЦСКА, то, я думаю, будет рассматривать вариант с завершением карьеры.

    • Акинфеев провел в этом сезоне 15 игр за красно-синих, пропустил 10 мячей, провел 7 встреч на ноль.
    • 38-летний голкипер был признан лучшим игроком матча 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» – ЦСКА (1:2).

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    Комментарии (4)
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    Борис34684
    1731397924
    К сожалению Игорек в этом сезоне пропускал такие не обязательные мячи. То глядя как играет Тороп в кубке, хочется сказать, лучше бы в чемпионате стоял Тороп. Надо, надо наконец допускать Торопа и Игорек будет больше отдыхать и у Торопа практика. Парень очень и очень не плох.
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