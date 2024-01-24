Медведев оценил ход переговоров по Тикнизяну

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о продвижении переговоров с «Локомотивом» по поводу трансфера защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.
«На полпути к Луне», – сказал Медведев.
- Сообщалось, что по итогам переговоров клубов «Зенит» планирует заплатить за Тикнизяна 8 миллионов евро + бонусы.
- Игрок будет получать в Санкт-Петербурге 1,2 миллиона евро в год.
- В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча в составе «Локомотива», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.
- Контракт защитника со столичным клубом рассчитан до конца июня 2026 года.