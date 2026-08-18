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  • Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»

Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»

18 августа, 15:37
2

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о ситуации в «Локомотиве».

«Происходящее в «Локо» – вообще ужас! Клуб распадается на глазах. Сейчас продадут Батракова, неизвестно, что будет с Карпукасом. Дошло до того, что и Ротенберг может уйти.

Так не делается: чемпионат начинается, а вы продаете игроков, меняете руководство. Склоки и недовольства надо было оставлять до старта РПЛ, либо терпеть до паузы. Клуб разваливается на глазах, это никуда не годится.

Может ли «Локомотив» вылететь из РПЛ? Ничего нельзя исключать сейчас. Не хотелось бы, чтобы клуб с такими традициями вылетал в Первую лигу, но все возможно. Руководству и футболистам надо быстрее определяться», – сказал Масалитин.

  • «Локомотив» занимает 12-е место в РПЛ с 3 очками после 4 туров.
  • Ожидается, что полузащитник Алексей Батраков уйдет от красно-зеленых в «Галатасарай». На хавбека железнодорожников Артема Карпукаса претендует «Зенит».

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Масалитин Валерий
Комментарии (2)
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1787058362
Вот привычно дрюкнут в очередном туре наш ЦСКА,тогда и поплачем,хороня "Локо".Хорошо, что избавились от очередного "гения", он кончился в прошлом сезоне.А теперь надо не "через него играть", а просто "играть".Вот и посмотрим.
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WE ARE FOR PETER
1787078154
Цирк) московский клуб распадается это ужас) а распадается мордва или Тамбов или ...это норм
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