Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о ситуации в «Локомотиве».

«Происходящее в «Локо» – вообще ужас! Клуб распадается на глазах. Сейчас продадут Батракова, неизвестно, что будет с Карпукасом. Дошло до того, что и Ротенберг может уйти.

Так не делается: чемпионат начинается, а вы продаете игроков, меняете руководство. Склоки и недовольства надо было оставлять до старта РПЛ, либо терпеть до паузы. Клуб разваливается на глазах, это никуда не годится.

Может ли «Локомотив» вылететь из РПЛ? Ничего нельзя исключать сейчас. Не хотелось бы, чтобы клуб с такими традициями вылетал в Первую лигу, но все возможно. Руководству и футболистам надо быстрее определяться», – сказал Масалитин.